نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد دفتر السيارة اون لاين الكويت 2024 في المقال التالي

كتب محمد سعد – في إطار التسهيلات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية الكويتية للمواطنين والمقيمين وتم توفير خدمة تجديد دفتر السيارة عبر الإنترنت وتهدف هذه الخدمة إلى تسهيل الإجراءات ومنع الازدحام والتكدس، مما يساهم في الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

تجديد دفتر السيارة أون لاين

تعمل وزارة الداخلية الكويتية بالتعاون مع إدارة المرور على تبسيط إجراءات تجديد رخصة القيادة عبر الإنترنت، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين أصبح الآن بإمكان الجميع تجديد دفتر السيارة من خلال حجز موعد مسبق عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، ما يساهم في تقليل الازدحام في مكاتب المرور.

خطوات تجديد دفتر السيارة أون لاين

لتجديد دفتر السيارة عبر الإنترنت، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة الداخلية الكويتية عبر الرابط .

. الضغط على خانة “الخدمات الإلكترونية”.

اختيار “الإدارة العامة للمرور” من القائمة.

النقر على “الخدمات الإلكترونية رخص السيارة”.

تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على “طلب تجديد رخصة”.

اختيار نوع الرخصة وتحديد تواريخ التجديد والإصدار والانتهاء.

رفع الصورة الشخصية على الموقع.

تقديم الطلب إلكترونيًا.

الأوراق المطلوبة لحجز موعد إدارة المرور

لتجديد دفتر السيارة، يجب حجز موعد مسبق وتوفير المستندات التالية: