نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لا تفوت الفرصة .. جرير تقدم عرض مغري لهاتف سامسونج جالكسي اس 24 الترا بخصم 1600 ريال وتقسيط شهري في المقال التالي

كتب محمد سعد – مكتبة جرير هي واحدة من أكبر مكتبات الكتب والأدوات المكتبية والالكترونيات في الوطن العربي، وتقدم جرير لعملائها عرض رائع خلال عروضها هذا الأسبوع، حيث يتوافر هاتف سامسونج جالكسي اس 24 الترا المميز بخصم 1600 ريال، كما تتوافر إمكانية تقسيط سعر الهاتف على دفعات شهرية وفقًا لاختيارك ثهبرل بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

جرير تقدم هاتف سامسونج جالكسي اس 24 الترا بخصم 1600 ريال

جرير تقدم هاتف سامسونج جالكسي اس 24 الترا بتخفيض قدره 1600 ريال سعودي، وذلك خلال عروضها الأسبوعية، حيث يمكنك شراء الهاتف بسعر 4,299 ريال بدلًا من 5,899 ريال، بخصم قدره 27% عن سعر الهاتف الأصلي، أيضًا يمكنك الاستفادة من ميزة التقسيط التي تقدمها جرير، حيث يمكنك تقسيط سعر الهاتف على دفعات تصل حتى 36 شهر.

حيث تشترك جرير مع عدد من شركات التمويل منها تابي وتمارا والوطنية وإمكان وتمارا، وهذه الشركات تتيح لك تقسيط سعر الهاتف دون الحاجة لكثير من الإجراءات، فقط اختر شركة التمويل من موقع جرير وقدم الطلب مع إدخال بيانات بطاقتك الائتمانية واحصل على كود التمويل وفقًا للشروط والأحكام الخاصة بكل شركة.

مواصفات هاتف سامسونج جالكسي اس 24 الترا من مكتبة جرير

أطلقت شركة سامسونج مجموعة هواتفها من سلسلة Galaxy S24 في يناير 2024، وكانت الميزة الأساسية في تلك الهواتف هي أنها مدعة بمنصة الذكاء الاصطناعي التي تمتلكها سامسونج والتي أطلقت عليها اسم Galaxy AI، وهذا منح الهاتف مجموعة كبيرة من مميزات الذكاء الاصطناعي والتي تظهر بشكل كبير في أداء الكاميرا المحسن عن الإصدارات السابقة، أيضًا فإن الهاتف مصنوع من التيتانيوم، وهذا يمنحه شكل فاخر وأنيق، والجدول التالي يوضح مواصفات هاتف سامسونج جالكسي اس 24 الترا من مكتبة جرير:

المواصفات التفاصيل مقاس الشاشة 6.8 بوصة دقة وضوح الكاميرا الخلفية: 200 + 50 + 10 + 12 ميجابكسل / الأمامية: 12 ميجابكسل مميزات الكاميرا الخاصة ‎تقريب رقمي حتى ‎100‎X‎ عدد مراكز المعالجة النواة ثماني النواة الذكاء الاصطناعي ‎مدعوم بالذكاء الاصطناعي‎ سعة البطارية 5000 mAh السعة 512 جيجابايت نظام التشغيل 14 أندرويد نوع الشريحة نانو سيم عدد الشرائح المدعومة ثنائي الشريحة نانو-SIM وeSIM اللون ‎رمادي تيتانيوم‎ المنافذ ‎يو أس بي تايب سي‎ منفذ الصوت يو أس بي تايب سي سعة ذاكرة النظام ‎12 جيجابايت رام‎ نوع شريحة المعالج سناب دراجون 8 الجيل الثالث سرعة المعالج 3.39 + 3.1 + 2.9 + 2.2 جيجاهر

لكن من أهم عيوب هاتف سامسونج جالاكسي اس 24 الترا أن سرعة شحن البطارية مازالت متوسطة، كما يتم تداول بعض الأخبار عن أن ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بمنصة جالاكسي أي أي سوف يتم حظرها بعد عام 2025