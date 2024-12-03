لحق عرض اكسترا على هاتف هونر إكس 9 بي في السعودية .. ووفر 300 ريال

عدن – كتب محمد سعد – طرحت سلسلة اكسترا في المملكة العربية السعودية، عن عرض جديد على هاتف HONOR X9b، بخصم يصل إلى 300 ريال سعودي، وانطلق العرض على الهاتف يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر، كما وسوف يسري العرض حتى يوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2024، ويأتي الهاتف بمعالج قوي من نوع كوالكم Snapdragon 6 Gen 1 بتكنولوجيا 4 نانو، وفيما يلي نستعرض معكم متابعي موقع بوابة الصبح مواصفات وسعر الجوال زيفضغ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مواصفات هاتف HONOR X9b

يأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 13، كما ويمكن الإطلاع على باقي مواصفات الهاتف من خلال الجدول التالي.

المواصفات التفاصيل المعالج يأتي الهاتف بمعالج من نوع كوالكم Snapdragon 6 Gen 1، بتكنولوجيا 4 نانو، مع معالج رسومي من نوع Adreno 710. أبعاد ووزن الهاتف يأتي الهاتف بأبعاد 163.6×75.5×8 ملم، مع وزن 185 جرام. التخزين / الرام يأتي الهاتف بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام. الكاميرا – تأتي الكاميرا الأمامية للهاتف بدقة 16 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F/2.5. – تأتي الكاميرا الأولي الخلفية للهاتف بدقة 108 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8. – تأتي الكاميرا الثانية بدقة 5 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F/2.2، الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع. – تأتي الكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بكسل، F/2.4، الكاميرا الخاصة بالتصوير الماكرو. عروض الجمعة البيضاء من مكتبة جرير على جوالات سامسونج وابل : اشتري آيفون 13 ووفر 1300 ريال عروض اتصالات عيد الاتحاد ال 53 في الإمارات حتى 7 ديسمبر .. وخصومات تصل إلى 40% على الهواتف الذكية الشاشة تأتي الشاشة من نوع اموليد، بمساحة 6.78 إنش، بدقة الـ 1200×2652 بكسل ( 1.5K ) بمعدل كثافة بكسلات 429 بكسل لكل إنش مع دعم الشاشة لمعدل التحديث الـ 120Hz. نظام التشغيل يأتي الهاتف بنظام التشغيل اندرويد 13، مع واجهة هونر الأحدث الـ Magic UI 7.2. البطارية تأتي بسعة 5800 مللي أمبير، كما يدعم الشحن السريع بقوة 35 واط. Show more