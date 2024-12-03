عروض الجمعة البيضاء من مكتبة جرير على جوالات سامسونج وابل : اشتري آيفون 13 ووفر 1300 ريال

عدن – كتب محمد سعد – تم الكشف عن عروض مكتبة جرير في السعودية التي تستمر حتى بدايات الشهر القادم، حيث تعمل مكتبة جرير باستمرار على تقديم باقة من العروض المتنوعة على العديد من المنتجات مثل الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية والساعات الذكية، ذلك من أجل تلبية مختلف الاحتياجات، وفي العروض تركز بشكل كبير على توفير أحدث الإصدارات من مختلف العلامات التجارية، مثل سامسونج وآبل وغيرهم قخخلع بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

أحدث عروض مكتبة جرير في السعودية على الهواتف

صرحت مكتبة جرير في الآونة الأخيرة عن أحدث العروض الخاصة بها والمقدمة على عدد كبير من الهواتف الحديثة، وتنحصر أبرزها فيما يلي: