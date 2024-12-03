عروض الجمعة البيضاء من مكتبة جرير على جوالات سامسونج وابل : اشتري آيفون 13 ووفر 1300 ريال
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عدن – كتب محمد سعد – تم الكشف عن عروض مكتبة جرير في السعودية التي تستمر حتى بدايات الشهر القادم، حيث تعمل مكتبة جرير باستمرار على تقديم باقة من العروض المتنوعة على العديد من المنتجات مثل الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية والساعات الذكية، ذلك من أجل تلبية مختلف الاحتياجات، وفي العروض تركز بشكل كبير على توفير أحدث الإصدارات من مختلف العلامات التجارية، مثل سامسونج وآبل وغيرهم قخخلع بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
أحدث عروض مكتبة جرير في السعودية على الهواتف
صرحت مكتبة جرير في الآونة الأخيرة عن أحدث العروض الخاصة بها والمقدمة على عدد كبير من الهواتف الحديثة، وتنحصر أبرزها فيما يلي:
- متوفر هاتف آيفون 13 سعة 128 جيجا بايت بسعر 2079 ريال بدلا من 3499 ريال سعودي.
- كما يوجد عرض على هاتف سامسونج جلاكسي Z Fold6 بسعة 256 جيجا بايت و12 جيجا رام بسعر 6599 ريال بدلا من 7299 ريال.
- متاح أيضا عرض على هاتف سامسونج جلاكسي S24 FE الجيل الخامس نسخة 256 جيجا بايت و8 جيجا رام بسعر 2599 ريال بدلا من 2849 ريال.
- كذلك هناك عرض على هاتف هواوي بورا 70 برو سعة 512 جيجا بايت و12 جيجا رام بسعر 3299 ريال بدلا من 3999 ريال
عروض تشمل هواتف أخرى
- يتوفر عرض على هاتف موتورولا Razer50 سعة 256 جيجا بايت و8 جيجا رام بسعر 2049 ريال بدلا من 2299 ريال سعودي.
- يمكنك الاستفادة من العرض على هاتف شاومي بوكو F6 برو سعة 512 جيجا بايت و12 جيجا رام بسعر 1799 ريال بدلا من 2199 ريال.
- متاح كذلك عرض على هاتف أوبو A3 سعة 128 جيجا بايت و6 جيجا رام بسعر 549 ريال بدلا من 599 ريال.
- متاح أيضا عرض على ساعة ذكية آبل ووتش 49 مم بسعر 2999 ريال بدلا من 3599 ريال سعودي.
- كذلك هناك عرض على ساعة ذكية آبل ووتش 400 مم بسعر 949 ريال بدلا من 1099 ريال سعودي.
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