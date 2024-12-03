ما هو أعلى راتب في السعودية وما هي المهن المطلوبة في سوق العمل 2024 ؟

عدن – كتب محمد سعد – تم الكشف عن أعلى راتب في السعودية، والمهن المطلوبة في سوق العمل السعودي، حيث أن هناك العديد من الفرص للوظائف الشهيرة، وقد قامت الدولة بتخصيص رواتب عالية، بالاضافة الى المميزات التى تتمتع بها نظرا لأهميتها، لذلك فإن الكثير من المواطنين يحرصون على الالتحاق بهذه الوظائف والانتفاع بها طهشست بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

أعلى راتب في السعودية 1445

هناك عدد كبير من الوظائف المميزة في السعودية لقد جاءت قيمة أعلى راتب في المملكة على النحو التالي:

يحصل الرئيس التنفيذي للشركات في السعودية على راتب 77 الف ريال سعودي.

يبلغ المبلغ الذي يتقاضاه موظف الصراف في السعودية 100 ألف ريال سعودي.

يصل راتب المحامي في السعودية نحو 75 ألف ريال سعودي.

يتقاضى مهندس البترول في السعودية راتب قدره 43250 ألف ريال سعودي.

تتراوح رواتب المهندسين تخصصات الميكانيكيا و الكهرباء والمدني نحو 11500 الف ريال سعودي، وتصل نحو 36500 الف ريال سعودي.

راتب المبرمجين العاملين في مجال التكنولوجيا الى 6000 ريال سعودي وحتى 25 ألف ريال شهريا.

يبلغ راتب أطباء العلاج الطبيعي و البيطريين وأطباء الأسنان والبشري نحو 13 ألف ريال سعودي ويصل حتى 65 الف ريال.

يتقاضى المعلمون رواتب تصل قيمتها الى 4500 ريال سعودي وحتى 19000 ريال سعودي شهريا.

أعلى الرواتب في المملكة العربية السعودية بالدولار

يعد الفئات أصحاب أعلى الرواتب في المملكة العربية السعودية مايلي:

يحصل المدير التنفيذي متعدد الجنسيات على مبلغ 38343 دولار.

يتقاضى المدير التنفيذي في شركة محلية على 27114 دولار.

يبلغ راتب مدير عام أحد الفنادق 10410 دولار.

يتقاضى مدير مدرسة دولية راتب شهري بمبلغ 7220 دولار.

أشهر وظائف متاحة للعمل في السعوديه 2024

تعد الوظائف التالية من الشهر الوظائف التي تم اتاحتها في المملكة لعام 2024 ومن بينها ما يلي: