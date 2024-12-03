عروض اتصالات عيد الاتحاد ال 53 في الإمارات حتى 7 ديسمبر .. وخصومات تصل إلى 40% على الهواتف الذكية

عدن – كتب محمد سعد – بالتزامن مع اقتراب حلول العيد الوطني الإماراتي 53 أعلنت شركة الاتصالات الإماراتية إي آند عن عروض وخصومات هائلة بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لعيد الاتحاد الإماراتي، هذه العروض تتضمن الهواتف الذكية والإكسسوارات والأجهزة وباقات الإنترنت، وفيما يلي سنعرض لكم عروض اتصالات عيد الاتحاد 53 على الانترنت والهواتف المحمولة uae national day data etisalat ذذصبي بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

عروض اتصالات عيد الاتحاد 53 على الانترنت

كشفت شركة إي آند الإماراتية عن توفر عروض مميزة لعملائها منها 53 جيجا بايت من البيانات المحلية المجانية صالحة حتى نهاية 7 ديسمبر، وتتضمن العروض أيضاً اشتراك مجاني في تطبيق Smiles بلا حدود لمدة 3 أشهر، وإمكانية الاشتراك المجاني في STARZPLAY الترفيهي لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى الحصول على استرداد نقدي بنسبة 3% على المشتريات الدولية ابتداءً من 1 حتى 7 ديسمبر ويمكن الاستفادة من العرض عبر تطبيق e& money.

عروض عيد الاتحاد من اتصالات على الباقات المدفوعة

وفرت شركة اتصالات في الإمارات عروضاً مميزة لعملاء الباقات المدفوعة وهي منحهم 53% رصيد إضافي عند إعادة الشحن عبر الإنترنت بقيمة 30 درهم إماراتي فأكثر صالح لمدة ثلاثة أيام، ويمكن الاستفادة من الرصيد الإضافي لإجراء المكالمات المحلية والدولية، جدير بالذكر يمكن الحصول على العرض من خلال تطبيق e& UAE.

خصومات تصل إلى 40% على الهواتف الذكية

أعلنت شركة إي آند الإمارات عن خصومات هائلة على الهواتف الذكية احتفالاً باليوم الوطني الإماراتي 53، هذه الخصومات تتمثل في الآتي: