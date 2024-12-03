تعلن وزارة التربية والتعليم في الكويت عن حاجتها الى معلمين ومعلمات من مختلف التخصصات للعام الدراسي المقبل
عدن – كتب محمد سعد – اعلان وظائف وزارة التربية بدولة الكويت عن حاجتها الي معلمين ومعلمات من مختلف التخصصات للعام الدراسي المقبل صزقضش بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة
التربية تعلن عن حاجتها المعلمين جدد للعام الدراسي المقبل
ألا يقل التقدير العام للمؤهل الجامعي عن جيد .
ألا يزيد عمر المتقدمة عن 45 عاما .
سنوات خبرة لذوي المؤهلات غير التربوية.
وسنتان لذوي المؤهلات التربوية.
يتم استقبال شهادة الخبرة في مجال التدريس الحكومية والخاصة بالتعيين فقط وليس بنظام الحصة والأجر وتكون
موثقة من الجهات الرسمية.
يستثنى من شرط الخبرة الفئات التالية: أبناء الكويتيات والمقيمون بصورة غير قانونية، حملة شهادة الدكتوراه والحاصلون على تقدير لا يقل عن جيد جدا في المؤهل الجامعي، حملة شهادة الماجستير والحاصلون على معدل لا يقل عن امتياز في المؤهل الجامعي، خريجو كلية التربية من جامعة الكويت وخريجو كلية التربية الأساسية من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وجميع الكليات الحكومية