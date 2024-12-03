تعلن وزارة التربية والتعليم في الكويت عن حاجتها الى معلمين ومعلمات من مختلف التخصصات للعام الدراسي المقبل

عدن – كتب محمد سعد – اعلان وظائف وزارة التربية بدولة الكويت عن حاجتها الي معلمين ومعلمات من مختلف التخصصات للعام الدراسي المقبل صزقضش بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة

التربية تعلن عن حاجتها المعلمين جدد للعام الدراسي المقبل

ألا يقل التقدير العام للمؤهل الجامعي عن جيد .

ألا يزيد عمر المتقدمة عن 45 عاما . سنوات خبرة لذوي المؤهلات غير التربوية. وسنتان لذوي المؤهلات التربوية. يتم استقبال شهادة الخبرة في مجال التدريس الحكومية والخاصة بالتعيين فقط وليس بنظام الحصة والأجر وتكون