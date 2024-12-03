عاجل : توقعات بدخول الحالة المدارية فنجال .. بحر العرب اليوم

عدن – كتب محمد سعد – توقع خبراء أرصاد ضعفت الحالة المدارية فنجال إلى منطقة ضغط منخفض فوق جنوب الهند، ودخولها بحر العرب اليوم الثلاثاء، على أن تستمر في الضعف أثناء توجهها إلى الغرب، مع انتهاء تأثيرات الحالة مع دخولها شرق الصومال بحلول يوم السبت القادم فافرز بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

قوقد شهدت منطقة بونديشيرى في الهند هطول أغزر أمطار منذ 30 عامًا على مدى 24 ساعة بسبب إعصار فنجال.