العمل العمانية تعلن عن 1179 وظيفة شاغرة للعمانيين لمختلف المؤهلات : يستمر التقديم حتى هذا الموعد

عدن – كتب محمد سعد – أعلنت وزارة العمل اليوم عن توافر 1179 من الوظائف الشاغرة بعدد من الوحدات الحكومية بمختلف المؤهلات الدراسية غندذغ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وذكرت الوزارة أنّ الفرص الوظيفية تتوزع على مختلف المؤهلات الدراسية بدءًا من البكالوريوس وحتى ما دون الدبلوم العام منها (1011) شاغرًا وظيفيًّا بمؤهل البكالوريوس، و(38) شاغرًا وظيفيًّا بمؤهل دبلوم ما بعد شهادة التعليم العام، و(130) شاغرًا وظيفيًّا بمؤهل دبلوم التعليم العام وما دون.