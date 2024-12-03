نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمزايا مالية مغرية .. جامعة قطر تعلن عن وظائف أعضاء هيئة تدريس جديدة في عدد من التخصصات.. أخر موعد 15 نوفمبر 2024 في المقال التالي

كتب محمد سعد – أصدرت جامعة قطر إعلانا عن وظائف أعضاء هيئة تدريس جديدة في عدد من التخصصات وفقا لنص الإعلان المنشور علي الموقع الرسمي لجامعة قطر زتزهظ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الواجبات والمسؤوليات وظيفة جامعة قطر

توظيف المتخصصين: نسعى إلى توظيف علماء ومعلمين متخصصين في علوم البحار حاصلين على درجات علمية في هذا المجال، ملتزمين بالتدريس والبحث العلمي للطلاب وأعضاء هيئة التدريس على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا.

تشمل مسؤوليات التدريس دورات تمهيدية مثل “مقدمة في علوم البحار” وعلم الأحياء البحرية، ودورات متقدمة في مصايد الأسماك البحرية، وتربية الأحياء المائية، والإنتاجية البحرية.

الإشراف الأكاديمي: الإشراف على أبحاث رسائل الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه) في مجال التخصص.

كتابة المقترحات البحثية: إعداد مقترحت بحثية يسهل على الطلاب الجامعيين والدراسات العليا الوصول إليها، لتفعيل برنامج بحثي نشط يتكامل مع نقاط القوة الموجودة في القسم.

المساهمة في اللجان: المساهمة في اللجان المختلفة على مستوى البرنامج والكلية والجامعة.

مسؤوليات إضافية: تنفيذ أية مسؤوليات أخرى يكلف بها من قبل رئيس القسم.

المؤهلات المطلوبة في وظيفة جامعة قطر

الشهادات العلمية: يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة الدكتوراه في علوم البحار من جامعة معترف بها.

تُعطى الأفضلية للمرشحين الحاصلين على درجة البكالوريوس في علوم البحار أو برامج ذات صلة.

الخبرة البحثية: سجل من المنح الدراسية المتميزة، والأبحاث الممولة، وتوجيه طلاب الدراسات العليا خلال السنوات الخمس الماضية.

الخبرة العملية: خبرة بحثية متطورة في مجالات علوم المحيطات، ومصائد الأسماك، وتربية الأحياء المائية. تُعطى الأفضلية للمتقدمين الذين لديهم أبحاث تتناول الأساليب الجزيئية وتأثيرات العوامل المسببة للتوتر مثل تغير المناخ.

خبرة التدريس: خبرة لا تقل عن 3 سنوات في التدريس على مستوى الجامعة، ويفضل في الدراسات العليا.

المهارات التعليمية: التعرف على التقنيات التعليمية المستخدمة في التعليم العالي، ورغبة في العمل ضمن فريق، والوعي بالعمل مع أشخاص من خلفيات متنوعة.

مهارات التواصل: مهارات ممتازة في التواصل الشفهي والكتابي باللغة الإنجليزية.

المستندات المطلوبة في وظيفة جامعة قطر

خطاب التقديم. السيرة الذاتية: يجب أن تتضمن تفاصيل مثل سنوات الخبرة، الرئيسي، التخصص، سجل النشر، وعدد المنشورات في المجلات المختلفة. فلسفة التدريس والبحث والخدمة. معلومات الاتصال بالمحكمين الثلاثة. نسخة من أعلى مؤهل حصلت عليه. مستندات إضافية: أي مستندات أخرى تعتبر ذات صلة.

المزايا المالية في وظيفة جامعة قطر

عقد: عقد لمدة ثلاث سنوات قابل للتجديد.

الراتب: يتناسب مع الخبرة، وراتب معفى من الضرائب.

السكن: سكن مفروش وفقًا لسياسات الموارد البشرية في جامعة قطر.

بدل تعليمي: لأبناء المرشح (للمرشحين المؤهلين فقط).

الرعاية الصحية: تأمين صحي وفقًا لسياسات الموارد البشرية.

الإجازة السنوية: وفقًا للسياسات المعمول بها.

تعويض نهاية العقد.

فئة الوظيفة

أكاديمي

تاريخ انتهاء الإعلان

15 نوفمبر 2024

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