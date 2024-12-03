أحصل على عقد عمل في قطر لعام 2025

عدن – كتب محمد سعد – سجل الآن على واحدة من أفضل الفرص التي توفر تأشيرة عمل في قطر واحدة من أفضل دول الخليج العربي التي تتميز باقتصاد مزدهر ورواتب مرتفعة . سثزيذ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة ;

الدولة

قطر.

المدينة

الدوحة. الفندق

Four Seasons Qatar

شرح الوظيفة

اسم الوظيفة: مساعد مدير الغسيل

مساعد مدير الغسيل هو جزء أساسي من فريق التدبير المنزلي. ويقدم هذا المنصب تقاريره إلى مدير التدبير المنزلي. يعتمد النجاح في هذا الدور على القدرة على إدارة عملية آمنة، وضمان أعلى مستوى من الجودة في منتجات البياضات والغسيل والتنظيف الجاف، والاستمتاع بالعمل عن كثب مع فريق مؤهل ومجتهد من المحترفين في مجال الضيافة.

مهام الوظيفة:

تخطيط وتفتيش والإشراف على عملية الغسيل/التنظيف الجاف.

تطوير فريق ذو اهتمام بالتفاصيل والقدرة على فحص جميع المنتجات وفقًا لمعايير الجودة.

إدارة الفائض والحفاظ على مستويات المخزون القياسية وإنشاء عمليات فعالة.

إدارة برنامج زي الموظفين مع إجراء فحوصات الجودة، وضمان إجراء الإصلاحات والاستبدالات في الوقت المناسب.

إجراء فحوصات سلامة منتظمة وتدريب سلامة مستمر، وضمان تنفيذ جدول الصيانة الوقائية في الوقت المحدد.

الدول المتاحة للتقديم

معظم دول العالم متاح لها التقديم للحصول على عمل في قطر.

ملاحظات

لا يوجد حد أقصي للعمر.

لا يوجد رسوم عند ارسال الطلب.

مميزات العمل في قطر

تتميز تأشيرة عقد العمل بقطر 2025 بـ:

فرص لبناء مسيرة مهنية ناجحة ذات إمكانيات عالمية ثقافة فريدة وقوية – تنوع من 50 جنسية مختلفة إقامة مجانية في شقة عالية الجودة ومجهزة بشكل جيد فرص تدريب وتطوير ممتازة برامج تقدير الموظفين ليالي مجانية في فنادق فور سيزونز حول العالم تذاكر إجازة سنوية مدفوعة للعودة إلى الوطن وجبات مجانية في مطاعم الموظفين وسائل النقل المجانية للعمل تأمين صحي.

الملفات المطلوبة

سيرة ذاتية

شروط التقديم

للحصول على العمل في قطر يجب أن:

خبرة سابقة في إدارة الغرف / الغسيل

مهارات قيادة قوية في إدارة فريق متنوع

مهارات تنظيم، انتباه للتفاصيل، وفعالية في التواصل

كيفية التقديم

للحصول على عقد العمل في قطر2025:

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آخر موعد للتقديم

مفتوح الآن لحين اكتمال العدد.