نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تجديد جواز السفر السعودي 2025 إلكترونيًا عبر أبشر absher.sa | شروط ورسوم التجديد في المقال التالي

كتب محمد سعد – يبحث قَطاع كبير من المواطنين القائمين بالمملكة العربية السعودية عن خطوات تجديد جواز السفر السعودي 2025 إلكترونيًا عبر أبشر، وذلك بعد إعلان المديرية العامة للجوازات خلال بيان رسمي علي علي الصفحة الرسمية الخاصة بها عن إمكانية تجديد جواز السفر للراغبين في ذلك من خلال منصة أبشر للخدمات الالكترونية، وقد اهتمت أيضا المديرية بعرض كافة التفاصيل للمواطنين، لذلك أعلنت أيضا عن رسوم تجديد جواز السفر والتي جاءت بنحو 300 ريال سعودي للراغبين في تجديد مدة 5 سنوات، أما الراغبين في تجديد مدة 10 سنوات، فيكون رسوم التجديد 600 ريال سعودي خطوات تجديد جواز السفر السعودي 2025 إلكترونيًا عبر أبشر، تابعوا الأسطر التالية.

وفي هذا الصدد فيُمكن للجميع تجديد جواز السفر الخاص به قبل الانتهاء من خلال منصة أبشر مثلما أوضحنا سابقا علي أن يكون ذلك من خلال اتباع ما يلي:-

1 – الولوج الي الموقع الالكتروني الرسمي، الخاص بمنصة أبشر.

2 – النقر بعد ذلك علي أيقونة الخدمات الإلكترونية.

3 – ومن ثم عليك الضغط علي أيقونة تجديد جواز السفر.

4 – وفي هذه الخطوة عليك القيام بمليء استمارة التجديد، من خلال إدخال كافة البيانات المطلوبة، والتي من بينها المدة الراغب في تجديدها.

5 – الان عليك القيام بتحديد مكان استلام جواز السفر ( إدارة الجوازات – البريد السعودي ).

6 – لتنتقل الي الخطوة قبل الأخيرة والتي تقر فيها بالموافقة علي جميع الشروط والأحكام.

7 – الان في الخطوة الأخيرة عليك النقر علي زر تأكيد، ومن ثم طباعة الطلب والاحتفاظ به، لكونه الوسيلة الوحيدة لاستلام الجواز.

شروط تجديد جواز السفر السعودي 2025