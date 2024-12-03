شكرا لاهتمامكم بخبر عن بنك الإسكندرية كام .. سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – الدينار الكويتي هي عملة دولة الكويت الرسمية التي تصدرها بنك المركزي في الكويت وتم انشاءها في عام 1961 بعد العملة الروبية الهندية بعد ما كانت مستخدمة في الدولة، وقام بإصدارها البنك المركزي الكويتي بعد الروبية الهندية ب6 سنوات وهذه أخر عملة قامت بنشائها الدولة، ويسأل الكثير من المواطنين عن سعر الدينار الكويتي اليوم 3 ديسمبر 2024 لأن سعره يتغير يوميا بتغير باقي العملات، لذلك أصبح سعر الدينار الكويتي اليوم في استقرار عن الفترة السابقة في البنوك المصرية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي الي 161.54 جنيه في الشراء وللبيع 161.97 جنيه.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر الي 161.16 جنيه في الشراء وللبيع 161.89 جنيه.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري الي 161.83 جنيه في الشراء وللبيع 161.92 جنيه.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي الي 158.5 جنيه في الشراء وللبيع 161.3 جنيه.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي الي 157.3 جنيه في الشراء وللبيع 161.4 جنيه.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية الي 156.42 جنيه في الشراء وللبيع 161.92 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة الي 160.86 جنيه في الشراء وللبيع 161.92 جنيه.