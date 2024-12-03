هتجيلك وانت قاعد في البيت .. رابط وخطوات تجديد بطاقة الرقم القومي في مصر 2024 أون لاين والشروط المطلوبة لاستخراجها
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عدن – كتب محمد سعد – اشتد البحث في الساعات الماضية حول رابط وخطوات تجديد بطاقة الرقم القومي 2024 أون لاين ، وتعتبر البطاقة الشخصية هي الهوية الخاصة بكل مواطن ولتيلا يمك التعامل او اخذ أي إجراءات قانونية بدونها ، لذلك تعمل الحكومة المصرية لتوفير كافة الأساليب للحصول علي البطاقة او تجديدها الكترونيا من خلال الانترنت دون الحاجة الي الذهاب الي المركز الحكومية.
يتساءل العديد من المواطنين عن خطوات تجديد البطاقة الشخصية من خلال الإنترنت ـ والجدير بالذكر ان الرسوم التكلفة تبلغ 175 جنيه ، واليكم الخطوات التجديد :
- أولاً : يجب الدخول عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الداخلية من هنا.
- ثانياً : ثم يجب بعد ذلك تسجيل الدخول او انشاء حساب جديد.
- ثالثاً : حدد خيار قسم الأحوال المدنية.
- رابعاً : اضغط علي أيقونة ” الخدمات الإلكترونية”.
- خامساً : يجب الموافقة علي الشروط والأحكام.
- سادساً : بعد ذلك يجب ادخال كافة البيانات المطلوبة.
- سابعاً : أدخل العنوان التي تريد استلام البطاقة منها.
- ثامناً : قم بالنقر علي تسجيل الطلب.
الشروط المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي اون لاين
- يجب ان يكون المتقدم لاستخراج البطاقة مواطن \ مواطنة مصريين الجنسية.
- يجب ان يكون لدية بيان ميلاد تابع للدولة.
- اذا كان المتقدم مر علي بطاقته 7 سنوات فلا يتاح له استخراج الشهادة اونلاين.
استخراج بطاقة الرقم القومي من المولات 2024
- يمكن استخراج البطاقة من سيتي ستارز مدينة نصر.
- يمكن استخراج البطاقة من جنينة مول مدينة نصر.
- يمكن استخراج البطاقة من سيتي سنتر ألماظة.
- يمكن استخراج البطاقة من مول تاون سنتر السلام.
- يمكن استخراج البطاقة من جولف سيتى مول العبور.
- يمكن استخراج البطاقة من إيير مول مطار القاهرة الدولي.
- يمكن استخراج البطاقة من سيتي سنتر المعادي.
- يمكن استخراج البطاقة من مول العرب الشيخ زايد.
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