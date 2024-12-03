هتجيلك وانت قاعد في البيت .. رابط وخطوات تجديد بطاقة الرقم القومي في مصر 2024 أون لاين والشروط المطلوبة لاستخراجها

عدن – كتب محمد سعد – اشتد البحث في الساعات الماضية حول رابط وخطوات تجديد بطاقة الرقم القومي 2024 أون لاين ، وتعتبر البطاقة الشخصية هي الهوية الخاصة بكل مواطن ولتيلا يمك التعامل او اخذ أي إجراءات قانونية بدونها ، لذلك تعمل الحكومة المصرية لتوفير كافة الأساليب للحصول علي البطاقة او تجديدها الكترونيا من خلال الانترنت دون الحاجة الي الذهاب الي المركز الحكومية.