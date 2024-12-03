بخصم يصل الي 40% .. عروض كارفور في رأس السنة 2025 ساري في جميع الفروع المصرية لفتره محدودة

ارتفع معدل البحث اليوم بين المتابعين للتعرف علي عروض كارفور في رأس السنة 2025، والجدير بالذكر ان هذا المتجر يعد من ضمن المتاجر الكبيرة في البلاد وله شعبية كبيره، وهو يصدر عروض تحط الأسعار في الأسواق علي المنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنظفات وغيرها قد تصل الي 70%، وهذه العروض تكون سارية حتي فتره محدودة في جميع الفروع المصرية، لذلك اليكم في السطور القادمة كافة التفاصيل التي تتعلق بهذا الامر.

عروض كارفور في رأس السنة 2025

هذا العرض ساري في جميع الفروع المصرية بخصم يصل الي 10% من اليوم الثلاثاء الموافق 3ديسمبر 2024 حتي يوم الاربعاء الموافق 4 ديسمبر 2024