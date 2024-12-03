شكرا لاهتمامكم بخبر عن منافس شرس للدولار .. سعر الدينار الكويتي مقابل الجنية المصري اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 في البنوك المصرية على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – سيطر السؤال حول اسعر صرف العملات محركات البحث الأخيرة وعلي وجه التحديد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنية المصري اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 ، وهو من اقوي العملات التي تقف بثبات امام عملة الدولار الأمريكي ، ويرجع قوة الدينار الي استقرار اقتصاد دولة الكويت والتي تمتلك اكبر ثروة نفطية في العالم سنوفر لكم الأسعار وفقاً لأخر تحديث في البنوك اليوم.

سجل الدينار مقابل الحنيه المصري في البنك المركزي سعر للشراء 162.023 جنيه وللبيع 161.5 جنيه.

سجل الدينار مقابل الحنيه المصري في البنك الأهلي المصري سعر للشراء 161.975 جنيه وللبيع 160.848 جنيه.

سجل الدينار مقابل الحنيه المصري في بنك مصر سعر للشراء 161.964 جنيه وللبيع 161.225 جنيه.

سجل الدينار مقابل الحنيه المصري في بنك القاهرة سعر للشراء 162.04جنيه وللبيع 160.965 جنيه.

سجل الدينار مقابل الحنيه المصري في مصرف أبو ظبى الإسلامي سعر للشراء 162.029 جنيه وللبيع 157.778 جنيه.

1000 دينار كويتي عامل كم مصري؟