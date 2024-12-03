الريال وصل لــــ 13 جنيه .. اسعار العملات في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 مقابل الجنيه المصري
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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الريال وصل لــــ 13 جنيه .. اسعار العملات في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 مقابل الجنيه المصري في المقال التالي
كتب محمد سعد – تداولت عمليات البحث الأخيرة الكثير من الأسئلة التي تدور حول التعرف علي اسعار العملات في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 ، ومن اهم العملات التي يتم التساؤل حولها هو سعر الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي ، ويختلف سعر صرف العملات بالسوق السوداء نظراً لأنها لا تخضع لأي قوانين حكومية .
سعر الدولار الأمريكى اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري
- سجل سعر الشراء : 49.76 جنيه مصري.
- سعر البيع : 49.25 جنيه مصري.
سعر الريال السعودى اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري
- سعر الشراء : 13.25 جنيه مصري.
- سعر البيع : 13.11 جنيه مصري.
سعر الدرهم الاماراتى اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري
- سعر الشراء : 13.55جنيه مصري.
- سعر البيع : 13.41 جنيه مصري.
سعر اليورو اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري
- سعر الشراء :52.35 جنيه مصري.
- سعر البيع : 51.82 جنيه مصري.
سعر الدينار الكويتى اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري
- سعر الشراء :161.94 جنيه مصري.
- سعر البيع: 160.3 جنيه مصري.
سعر الجنيه الإسترلينى اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري
- سعر الشراء : 63.22 جنيه مصري.
- سعر البيع : 62.58 جنيه مصري.
سعر الريال العمانى اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري
- سعر الشراء :129.25 جنيه مصري.
- سعر البيع : 127.95 جنيه مصري.
سعر اليوان الصينى اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري
- سعر الشراء :6.84 جنيه مصري.
- سعر البيع : 6.77 جنيه مصري.
سعر الريال القطرى اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري
- سعر الشراء :13.65 جنيه مصري.
- سعر البيع : 13.51 جنيه مصري.
سعر الدينار الاردنى اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري
- سعر الشراء :70.12 جنيه مصري.
- سعر البيع : 69.41 جنيه مصري.
سعر الدينار البحرينى اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري
- سعر الشراء : 131.98 جنيه مصري.
- سعر البيع : 130.65 جنيه مصري.
سعر الدولار الكندى اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري
- سعر الشراء : 35.45 جنيه مصري.
- سعر البيع 35.09 جنيه مصري.
سعر الدولار الاسترالى اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري
- سعر الشراء : 32.29 جنيه مصري.
- سعر البيع : 31.97 جنيه مصري.
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
- سجل سعر الدولار سعر 49.65 للشراء مقابل 49.75 للبيع.
- سجل سعر الريال السعودي سعر 13.21 للشراء مقابل 13.25 للبيع.
- سجل سعر الدينار الكويتي سعر 161.4 للشراء مقابل 162.02 للبيع.
- سجل سعر الدرهم الإماراتي سعر 13.5 للشراء مقابل 13.5 للبيع.
التساؤل حول أسعار العملات لا يتوقف عبر المحركات البحثية ، واستقرت معظم العملات الأجنبية اليوم كالدولار والريال السعودي ، ولقد وضحنا لكم جميع أسعار اليوم .
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