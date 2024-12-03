نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الريال وصل لــــ 13 جنيه .. اسعار العملات في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 مقابل الجنيه المصري في المقال التالي

كتب محمد سعد – تداولت عمليات البحث الأخيرة الكثير من الأسئلة التي تدور حول التعرف علي اسعار العملات في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 ، ومن اهم العملات التي يتم التساؤل حولها هو سعر الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي ، ويختلف سعر صرف العملات بالسوق السوداء نظراً لأنها لا تخضع لأي قوانين حكومية .

سعر الدولار الأمريكى اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الشراء : 49.76 جنيه مصري.

سعر البيع : 49.25 جنيه مصري.

سعر الريال السعودى اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري

سعر الشراء : 13.25 جنيه مصري.

سعر البيع : 13.11 جنيه مصري.

سعر الدرهم الاماراتى اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري

سعر الشراء : 13.55جنيه مصري.

سعر البيع : 13.41 جنيه مصري.

سعر اليورو اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري

سعر الشراء :52.35 جنيه مصري.

سعر البيع : 51.82 جنيه مصري.

سعر الدينار الكويتى اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري

سعر الشراء :161.94 جنيه مصري.

سعر البيع: 160.3 جنيه مصري.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري

سعر الشراء : 63.22 جنيه مصري.

سعر البيع : 62.58 جنيه مصري.

سعر الريال العمانى اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري

سعر الشراء :129.25 جنيه مصري.

سعر البيع : 127.95 جنيه مصري.

سعر اليوان الصينى اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري

سعر الشراء :6.84 جنيه مصري.

سعر البيع : 6.77 جنيه مصري.

سعر الريال القطرى اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري

سعر الشراء :13.65 جنيه مصري.

سعر البيع : 13.51 جنيه مصري.

سعر الدينار الاردنى اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري

سعر الشراء :70.12 جنيه مصري.

سعر البيع : 69.41 جنيه مصري.

سعر الدينار البحرينى اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري

سعر الشراء : 131.98 جنيه مصري.

سعر البيع : 130.65 جنيه مصري.

سعر الدولار الكندى اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري

سعر الشراء : 35.45 جنيه مصري.

سعر البيع 35.09 جنيه مصري.

سعر الدولار الاسترالى اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري

سعر الشراء : 32.29 جنيه مصري.

سعر البيع : 31.97 جنيه مصري.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار سعر 49.65 للشراء مقابل 49.75 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي سعر 13.21 للشراء مقابل 13.25 للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي سعر 161.4 للشراء مقابل 162.02 للبيع.

سجل سعر الدرهم الإماراتي سعر 13.5 للشراء مقابل 13.5 للبيع.

التساؤل حول أسعار العملات لا يتوقف عبر المحركات البحثية ، واستقرت معظم العملات الأجنبية اليوم كالدولار والريال السعودي ، ولقد وضحنا لكم جميع أسعار اليوم .