شكرا لاهتمامكم بخبر عن وزارة التعليم توضح .. موعد نزول جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 لجميع الطلاب في مصر على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – هناك العديد من التساؤلات في الفترة الأخيرة من جميع الطلاب عن موعد نزول جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، وقمت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن مواعيد الامتحانات الخاصة بطلاب الشهادة الإعدادية، ومع اقتراب نهاية العام وبداية شهر يناير الذي تبدأ الوزارة بالاستعداد لبدأ الامتحانات الخاصة بالشهادة الابتدائية والاعدادية، عن موعد نزول جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 من خلال متابعة هذا المقال.

بدأت وزارة التربية والتعليم بتوضيح المعلومات والبيانات كاملة من اجل معرفة الطلاب علي توقيت أداء الامتحان، ومن المقرر ان تبدأ الشهادة الإعدادية الامتحانات الخاصة بها في يوم 18 من شهر يناير القادم لعام 2025، وتستمر حتي يوم 23 من نفس الشهر، وتعمل الوزارة بجهود كبيرة من أجل التسهيل علي الطلاب واستقبالهم وهم بحالة نفسية جيدة لتأدية الامتحانات وتهيئة لهم الوضع داخل المدارس.

موعد امتحان الشهادة الابتدائية

من المقرر ان يبدا جميع طلاب الشهادة الابتدائية امتحاناتهم في يوم 11 يناير 2025، وتستمر حتي يوم 24 يناير والحصول علي إجازة منتصف العام بداية من يوم 25 يناير 2025، وتعمل وزارة التربية والتعليم بالانتهاء من المراحل الاولي الابتدائية في نهاية شهر يناير، وذلك لاستقبال الفصل الدراسي الثاني في أول شهر فبراير.

موعد امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي

تبدأ الامتحانات لجميع الطلاب للصفين الأول والثاني الثانوي في يوم 11 يناير، وتستمر حتي نهاية الشهر، ومن المقرر ان تبدا الاجازة من يوم 25 يناير لتستمر لمدة أسبوعين لبدء النصف الثاني في مطلع فبراير.