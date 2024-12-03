متي ‎امتحان الشهادة السودانية 2024 وزارة التعليم تعُلن والطريقة الصحيحة للتسجيل فيها عبر موقع mohe.gov.sd

عدن – كتب محمد سعد – ينتظر الكثير من الطلاب واولياء الأمور معرفة متي ‎امتحان الشهادة السودانية 2024 وزارة التعليم تعُلن، وهذا الامر يشغل بال وتفكير الالف من الطلاب والطالبات وينتظرونه بفارغ صبرهم، وبالرغم من الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد الا انها حرصة بشكل كامل علي توفير بيئة تعليمة امنة، واتخذت جميع الإجراءات لذلك، اذا اليكم في السطور القادمة كافة التفاصيل التي تدور حول ذلك الامر بالضافة الي الجدول المعلن.

بات قلق الالف من الطلاب والطالبات لمعرفة موعد ‎امتحان الشهادة السودانية 2024 وفقا لقرار وزارة التربية والتعليم، وفي حقيقة الامر انه من المقرر انطلاقها يوم السبت الموافق 28 من شهر ديسمبر الجاري 2024 حتي يوم الخميس الموافق 9 يناير 2025، لذلك عليك بدفع الرسوم المطلوبة حتي تتمكن من الامتحان والتي بلغ قيمتها نحو 2100 جنية سوداني.

طريقة التسجيل في ‎امتحان الشهادة السودانية 2024

الخطوة الاولي هي: عليك بالتوجه الي الموقع الرسمي التابع الي وزارة التربية والتعليم السودانية من خلال هذا الرابط.

الخطوة الثانية هي: قم بتسجيل عملية الدخول الي الموقع.

الخطوة الثالثة هي: قم بتسجيل جميع البيانات الشخصية المطلوبة والتي منها “الاسم كامل، ورقم الهوية الشخصية وغيرها”.

الخطوة الرابعة هي: عليك بأدراج جميع الأوراق والمستندات المطلوبة الي الموقع.

الخطوة الخامسة هي: قم بالضغط علي كلمة ارسال الطلب.

جدول الشهادة السودانية 2024 وزارة التعليم