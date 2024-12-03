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قدم دلوقتي .. jobs.caoa رابط التقديم لوظائف وزارة التعليم وظائف مساعد معلم 2024/2025 والشروط المطلوبة

قدم دلوقتي .. jobs.caoa رابط التقديم لوظائف وزارة التعليم وظائف مساعد معلم 2024/2025 والشروط المطلوبة
قدم دلوقتي .. jobs.caoa رابط التقديم لوظائف وزارة التعليم وظائف مساعد معلم 2024/2025 والشروط المطلوبة
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بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

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كتب محمد سعد – يتساءل الكثير من المواطنين عن رابط التقديم لوظائف وزارة التعليم وظائف مساعد معلم 2024/2025 ، وذلك بعدما تم الإعلان عن وجود الوظائف الشاغرة في جميع المديريات التعليمية ، ويتم التقديم الي هذه الوظائف وفقاً لعدد من الشروط والخطوات وتقديم بعض الأوراق والمستندات ، وتعتبر وظيفه المعلم من اسمي الوظائف والتي لها مكانه عالية في المجتمع ، وتعتبر فرصة وظيفه معلم مساعد من الفرص التي ينتظرها ويبحث عنها الكثير من الخريجين الجدد .

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مسابقه المعلم المساعد ، ويمكن للجميع التقديم عليها الان ، وهدف المسابقة هي تحسين جدوة التعليم وإتاحة فرص للشباب لشغل وظائف حكومية ، ووظيفة معلم مساعد خاصة بالمرحلة الابتدائية وهي من اهم المرحلة التعليمية التي يتأسس فيها الطلاب ، ويمكن التقديم من خلال اتباع الخطوات التالية :

  1. في البداية قم بالدخول علي بوابة الوظائف الحكومية من خلال هذا الرابط.
  2. بعد ذلك يجب ان تحديد ايقونة ” التقديم في وظيفة معلم مساعد 2024\2024″.
  3. قم بتعبئة جميع البيانات المطلوبة.
  4. في النهاية اضغط علي زر التقديم.

الشروط المطلوبة للتقديم في وظائف معلم مساعد 2024\2025

  • يشترط ان يكون المتقدم حاص علي مؤهل تعليمي في التخصصات المطلوبة.
  • يشترط ان يتمتع المتقدم بالسيرة الجيدة.
  • يجب ان يكون المتقدم حاصل علي تقدير عام جيد او افضل من ذلك.
  • يشترط ان يجتاز المتقدم الكشف الطبي بنجاح.
  • يشترط ان يكون عمل المتقدم اقل من 40 عاماً.
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