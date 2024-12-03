شكرا لاهتمامكم بخبر عن ترتيب الدوري الألماني 2025 هدافي ومواعيد المباريات كأس ألمانيا اليوم على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – كانت توجد مباراة الامس 2 ديسمبر 2024 في الدوري الألماني كان يلعب فريق آينتراخت فرانكفورت أمام هايدنهايم، قام فيها اللعب المصري عمر مرموش في فريق آينتراخت فرانكفورت بتسديد هدفين كان الهدف الأول في الدقيقة 22 والهدف الثاني في الدقيقة 58، وبسبب هذين الهدفين أصبح فريق آينتراخت فرانكفورت في المركز الثاني برصيد 26 نقاط بعد فريق بايرن ميونخ برصيد 30 نقاط، وهم يلعبون في الجولة 12 في الدوري الألماني 2025.

فريق بايرن ميونخ برصيد 30 نقطة. فريق آينتراخت فرانكفورت برصيد 26 نقطة. فريق باير ليفركوزن برصيد 23 نقطة. فريق لايبزيج برصيد 21 نقطة. فريق بوروسيا دورتموند برصيد 20 نقطة. فريق فرايبورج برصيد 20 نقطة. فريق ماينز برصيد 19 نقطة. فريق فولفسبورج برصيد 18 نقطة. فريق شتوتجارت برصيد 17 نقطة. فريق بوروسيا مونشنغلادباخ برصيد 17 نقطة. فريق يونيون برلين برصيد 16 نقطة. فريق فيردر بريمن برصيد 16 نقطة. فريق أوجسبورج برصيد 15 نقطة. فريق هوفنهايم برصيد 12 نقطة. فريق سانت باولي برصيد 11 نقطة. فريق هايدنهايم برصيد 10 نقاط. فريق هولشتاين كيل برصيد 5 نقاط. فريق بوخوم برصيد نقطتان.

مواعيد مباريات كأس ألمانيا 2025

سيبدأ مباريات كأس ألمانيا 2025 اليوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2024 والمواعيد كالاتي:

فريق بايرن ميونخ أمام فريق باير ليفركوزن في الساعة العاشرة إلا ربع مساءا.

فريق فيردر بريمن أمام فريق دارمشتات في الساعة العاشرة إلا ربع مساءا.

فريق أرمينيا بيليفيلد أمام فريق فرايبورج في الساعة السابعة مساءا.

فريق يان ريجينسبورج أمام فريق شتوتجارت في الساعة السابعة مساءا.

ترتيب هدافى الدوري الألماني 2025