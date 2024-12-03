يلا شوت ماتش الوحدات الأردني .. بدون تقطيع مشاهدة مباراة الوحدات والشارقة اليوم بث مباشر تويتر دوري أبطال آسيا 2

عدن – كتب محمد سعد – يستعد فريق الوحدات الأردني لكرة القدم لخوض مواجهة مرتقبة مساء اليوم الثلاثاء، عندما يستضيف نظيره الشارقة الإماراتي في الجولة السادسة والأخيرة ضمن منافسات المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2، المباراة تقام على ستاد عمان الدولي عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الأردن، وتكتسب أهمية كبيرة لكلا الفريقين، على الرغم من تأهل الوحدات بالفعل إلى الدور الثاني، الوحدات يسعى لتعزيز مكانته كأحد أقوى الفرق في البطولة، بينما الشارقة يأمل في تحقيق نتيجة تضمن استمراره في المنافسة.

يدخل الوحدات المواجهة وهو متصدر للمجموعة برصيد 11 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن الشارقة صاحب المركز الثاني ويهدف الفريق الأردني إلى إنهاء دور المجموعات في الصدارة لضمان مواجهة أقل صعوبة في دور الـ16، حيث سيلاقي أحد الفرق التي تحتل المركز الثاني في مجموعتها.

رغم التأهل المبكر، فإن الوحدات يسعى للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم، والذي يعكس الأداء المميز الذي قدمه خلال الجولات السابقة آخر مواجهة خاضها الوحدات انتهت بالتعادل 1-1 أمام سباهان الإيراني، وهو التعادل الذي ضمن له التأهل بعد وصوله للنقطة الحادية عشرة.

يدخل الوحدات المباراة في ظل غياب ثلاثة لاعبين مهمين بسبب الإيقاف، وهم المدير الفني رأفت علي، حارس المرمى عبد الله الفاخوري، والظهير الأيسر مصطفى كمال، بسبب تراكم الإنذارات في اللقاء السابق هذا الأمر يمثل تحدياً إضافياً للمدرب المساعد فادي لافي، الذي يقود الفريق اليوم.

على الرغم من هذه الغيابات، أكد لافي خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة أن الفريق جاهز لتحقيق نتيجة إيجابية وأوضح أن الفريق يعتمد على المجموعة المتاحة، مع الإشارة إلى أن غياب بعض اللاعبين الأجانب في المباريات السابقة جاء بسبب عدم توافق أسلوب اللعب مع إمكانياتهم، بالإضافة إلى تعرض بعضهم للإصابة.

التاريخ لا ينصف الوحدات أمام الفرق الإماراتية

يطمح الوحدات إلى تحقيق أول فوز تاريخي له على الفرق الإماراتية في البطولة الآسيوية، حيث لم ينجح في تحقيق ذلك خلال المواجهات السابقة أول لقاء جمع الوحدات بفرق إماراتية كان في عام 1992 أمام الوصل، وانتهى بخسارة الوحدات 3-1. تكررت الخسائر في أعوام لاحقة، أبرزها في 2017 أمام الوحدة بنتيجة 3-0، وفي 2022 أمام شباب الأهلي دبي بالنتيجة ذاتها.

مباراة الذهاب بين الوحدات والشارقة، التي أقيمت في الإمارات، انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، مما يجعل مواجهة اليوم فرصة مثالية للوحدات لفك هذه العقدة.

يعتمد الوحدات في مباراة اليوم على تشكيلة تضم عدداً من اللاعبين المميزين، أبرزهم أحمد جعيدي، فراس شلباية، يوسف أبو الجزر، دانيال عفانة، عرفات الحاج، شوقي القزعة، محمود شوكت، عامر جاموس، مهند سمرين، أوسينو سيزار، وبهاء فيصل ويعد السنغالي أوسينو سيزار من أبرز الأوراق الرابحة للفريق، حيث يحتل صدارة هدافي الفريق في البطولة برصيد 4 أهداف.

على الجانب الآخر، يخوض الشارقة المباراة بآمال كبيرة في التأهل إلى دور الـ16، حيث يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 10 نقاط ويحتاج الفريق الإماراتي إلى نقطة واحدة فقط لضمان التأهل، لكن المدرب الروماني كوزمين أولاريو أكد أن الفريق يدخل المباراة بهدف الفوز، لتجنب أي مفاجآت قد تمنعه من بلوغ الدور الثاني.

أشار أولاريو إلى صعوبة المباراة نظراً لقوة الوحدات وتنظيمه الدفاعي المميز، لكنه أعرب عن ثقته بقدرة فريقه على تقديم مستوى جيد يؤهله لتحقيق الهدف المنشود.

يعتمد الشارقة على اللعب بتوازن بين الدفاع والهجوم، مع التركيز على استغلال الهجمات المرتدة ويضم الفريق عدداً من اللاعبين المميزين مثل كايو لوكاس، لوان بيريرا، باكو ألكاسير، وعثمان كامارا، في حين يغيب محمد عبد الباسط للإصابة التي تعرض لها في المباراة السابقة.

الشارقة يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة، حيث يتصدر الدوري الإماراتي بعد مرور 8 جولات برصيد 21 نقطة من 7 انتصارات وخسارة واحدة هذا الأداء الجيد يعكس قوة الفريق محلياً، لكنه يواجه تحدياً مختلفاً في البطولة الآسيوية.

في نفس التوقيت، يلتقي فريق سباهان أصفهان الإيراني مع استقلال دوشنبه الطاجيكي على ستاد الجمهورية المركزي في طاجيكستان يسعى سباهان لتحقيق الفوز وانتظار خسارة الشارقة أمام الوحدات، للحصول على البطاقة الثانية المؤهلة إلى دور الـ16 سباهان يحتل حالياً المركز الثالث في المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يقبع استقلال دوشنبه في المركز الأخير دون أي نقاط.

تعد هذه المباراة فرصة للوحدات لتحقيق إنجاز جديد في مسيرته الآسيوية، حيث يأمل جمهور الفريق أن يواصل الفريق أداءه القوي ويثبت أنه قادر على المنافسة في المراحل المتقدمة من البطولة على الجانب الآخر، يسعى الشارقة إلى تجاوز عقبة الوحدات وتأكيد مكانه في الدور الثاني، ما يجعل المباراة مفتوحة على جميع الاحتمالات.

طاقم التحكيم

يدير المباراة طاقم تحكيم أسترالي بقيادة الحكم ألكسندر جورج كينج، ويساعده كل من جيمس أندريه، أوين جولدريك، وجاميني نيفون.