يلا شوت ماتش العين الإماراتي .. بدون تقطيع مشاهدة مباراة العين وباختاكور اليوم بث مباشر تويتر دوري آسيا للنخبة

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كتب محمد سعد – يستضيف فريق باختاكور الأوزبكي نظيره العين الإماراتي على ملعب “ستاديون ماجمواسي” بالعاصمة الأوزبكية طشقند ، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا النخبة، هذه المواجهة تأتي وسط أجواء تاريخية وثقافية غنية، حيث تمتزج عراقة طريق الحرير مع ملامح الحداثة في قلب طشقند، ويمر فريق باختاكور بواحد من أصعب مواسمه على الصعيدين المحلي والقاري فبعد 26 مباراة في الدوري الأوزبكي، أنهى الفريق موسمه في المركز السادس، بفارق 14 نقطة عن المتصدر ناساف. وعلى الرغم من تحقيقه 11 انتصارًا في الدوري المحلي، إلا أن الفريق لم يقدم ما يشفع له في دوري أبطال آسيا.

في خمس مباريات ضمن دور المجموعات، لم ينجح باختاكور في تحقيق أي فوز، مكتفيًا بثلاثة تعادلات وهزيمتين بدأ الفريق مشواره بخسارة ضيقة أمام الوصل الإماراتي بهدف دون رد على أرضه، تلتها تعادلات مع بيرسبوليس الإيراني (1-1) والشرطة العراقي (0-0) ولم تتحسن الأمور بعد ذلك، إذ خسر أمام الريان القطري بهدف نظيف، قبل أن يكتفي بتعادل سلبي مع استقلال طهران في الجولة الخامسة.

ما يزيد الأمور سوءًا هو خسارته الأخيرة في الدوري الأوزبكي أمام بونيودكور بنتيجة 0-2، مما يعكس حالة الارتباك التي يعاني منها الفريق إلا أن مباراة اليوم تحمل أهمية مضاعفة، إذ يأمل باختاكور في مصالحة جماهيره وتحقيق أول انتصار في البطولة القارية.

على الجانب الآخر، يعيش فريق العين الإماراتي موسماً غير معتاد الفريق الذي توج بلقب دوري أبطال آسيا في النسخة الماضية يواجه أزمة حقيقية في النسخة الحالية بعد خمس مباريات، يقبع العين في المركز الأخير بمجموعته برصيد نقطة وحيدة، مما يجعله مهددًا بوداع البطولة مبكرًا.

بدأ العين مشواره القاري بتعادل إيجابي مع السد القطري (1-1)، لكنه تلقى بعدها سلسلة من الهزائم الثقيلة، أبرزها أمام الهلال السعودي (4-5)، والغرافة القطري (2-4)، والنصر السعودي (1-5)، وأخيراً أمام الأهلي السعودي (1-2).

على الصعيد المحلي، يحتل العين المركز السادس في دوري أدنوك الإماراتي بعد مرور ست جولات، بفارق 10 نقاط عن المتصدر ورغم ذلك، تمكن الفريق من تحقيق انتصار معنوي في آخر مبارياته المحلية، بالفوز على العروبة بنتيجة 4-2.

تعتبر هذه المباراة الفرصة الأخيرة لكلا الفريقين لمحاولة تحسين صورتهما أمام الجماهير ورغم أن الأمل في التأهل قد يكون شبه معدوم، إلا أن تحقيق الانتصار سيشكل دفعة معنوية كبيرة لكل منهما.

الإحصائيات التاريخية بين الفريقين

تواجه الفريقان في دور المجموعات الحالي، حيث تبادلا الانتصارات في مباراتي الذهاب والإياب، حيث فاز كل فريق على أرض خصمه.

سجلت المباريات السابقة بين الفريقين نسبة تهديف مرتفعة، حيث تجاوز عدد الأهداف في المباراة الواحدة حاجز 2.5 هدف في 3 من آخر 5 مواجهات.

في 3 من آخر 5 مباريات بينهما، نجح كلا الفريقين في التسجيل.

تشكيل باختاكور المتوقع

حراسة المرمى : نزاروف.

: نزاروف. خط الدفاع : خمالييف، مخامدجونوف، عبداللاييف، عبد المنانوف.

: خمالييف، مخامدجونوف، عبداللاييف، عبد المنانوف. خط الوسط : أدهمزودا، عليجانوف، بورييف، زاراكوذيف.

: أدهمزودا، عليجانوف، بورييف، زاراكوذيف. خط الهجوم: خوماتوف، إبراهيموف.

تشكيل العين المتوقع

حراسة المرمى : سندة.

: سندة. خط الدفاع : سالموني، كوماري، ناشمي، بطي.

: سالموني، كوماري، ناشمي، بطي. خط الوسط : برمان، سيغوفيا، إنفانتينو.

: برمان، سيغوفيا، إنفانتينو. خط الهجوم: غاساما، لابا، سانابريا.

سيحتاج باختاكور إلى تحسين الفاعلية الهجومية بشكل كبير، خاصة أن الفريق يعاني من غياب اللمسة الأخيرة بينما يركز العين على تعزيز دفاعاته التي استقبلت 17 هدفًا في 5 مباريات، مما يعكس هشاشة واضحة في المنظومة الدفاعية.

من الناحية التكتيكية، قد يعتمد الفريق الأوزبكي على التحركات الجانبية لاختراق دفاعات العين، بينما سيسعى العين لاستغلال خبرة لاعبيه في الهجمات المرتدة، مع التركيز على سرعة وتوقيت التحركات الهجومية.