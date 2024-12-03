تابع فور فري .. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال السعودي اليوم امام الغرافة في دوري أبطال آسيا 2024/2025

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عدن – محمد سعد – يهتم عدد كبير من محبين وعشاق الألعاب الرياضية بمعرفة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال السعودي اليوم امام الغرافة في دوري أبطال آسيا 2024/2025، فهي من أهم المباريات التي يتم لعبها، وسوف يتم لعب المباراة علي ملعب المملكة آرينا ضمن الجولة السادسة، حيث يسعي كلا الفريقين بالفوز بهذه المباراة سوف نقوم بتوضيح القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال السعودي اليوم امام الغرافة في دوري أبطال آسيا 2024/2025.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال السعودي اليوم امام الغرافة

نظرا لاهتمام عدد كبير من محبين وعشاق الالعاب الرياضية بمعرفة القنوات الناقلة للمباراة لمشاهدتها، فسوف يتم بث المباراة علي شبكة قنوات بي ان سبورت المفتوحة، وأيضا تقوم قناة الكأس الرياضية ببثها، بالإضافة الي انه يتم عرض المباراة علي قناة الرياضية السعودية وقناة الشارقة الرياضية، علما بانه سوف يتم لعب المباراة اليوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2024 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.

التشكيل المتوقع للهلال السعودي

حارس المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: محمد البريك، علي آل بليهي، جانغ هيون سو، ياسر الشهراني.

خط الوسط: سلمان الفرج، ناصر الدوسري، محمد كنو.

خط الهجوم: أوديون إيجالو، بافيتيمبي جوميس، سالم الدوسري.

التشكيل المتوقع للغرافة القطري