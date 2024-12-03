القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال مايوركا والموعد اليوم في الدوري الإسباني

عدن – كتب محمد سعد – تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإسبانية والأوروبية، نحو ملعب “إيبيروستار” الذي سيتم خوض المواجهة المنتظرة والتي تجمع بين فريق برشلونة ضد ريال مايوركا، مساء اليوم الثلاثاء، الموافق 3 ديسمبر 2024، ضمن إطار منافسات الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإسباني للموسم الحالي 2024-2025، ويسعي الفريقين في هذه القمة الكروية الفوز وحصد العلامة الكاملة، وفي هذا المقال سنوفر لكم كافة التفاصيل المتعلقة بمباراة اليوم بين الفريقين، تابعو السطور التالية.

موقف برشلونة وريال مايوركا قبل المباراة

يواصل فريق برشلونة جهوده للحفاظ على صدارة الليغا، بعد أن تكبد خسارة مفاجئة في الجولة الماضية أمام لاس بالماس بنتيجة (2-1). ويطمح البرسا للعودة إلى طريق الانتصارات من خلال هذه المواجهة المهمة، حيث يسعى لتحقيق فوز يعزز من صدارته للدوري.

في المقابل، يدخل ريال مايوركا المباراة بمعنويات مرتفعة بعد انتصاره على فالنسيا بنتيجة (2-1) في الجولة السابقة. ويرغب الفريق في الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور للضغط على برشلونة واقتناص ثلاث نقاط ثمينة تساعده في المنافسة على المراكز المتقدمة.

برشلونة : يتصدر جدول الترتيب برصيد 34 نقطة ، من 15 مباراة (11 فوز، تعادل وحيد، و3 هزائم).

: يتصدر جدول الترتيب برصيد ، من 15 مباراة (11 فوز، تعادل وحيد، و3 هزائم). ريال مايوركا: يحتل المركز السادس برصيد 24 نقطة، من 15 مباراة (7 انتصارات، 3 تعادلات، و5 هزائم).

موعد مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا اليوم

8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، جنوب أفريقيا، السودان، وليبيا.

بتوقيت القاهرة، جنوب أفريقيا، السودان، وليبيا. 9:00 مساءً بتوقيت السعودية، البحرين، قطر، وتركيا.

بتوقيت السعودية، البحرين، قطر، وتركيا. 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة اليوم

تنقل شبكة قنوات beIN Sports مباراة برشلونة وريال مايوركا مباشرة عبر قناة:

beIN Sports HD 1.

تشكيل برشلونة المتوقع اليوم

حراسة المرمى : إجناسيو بينيا.

: إجناسيو بينيا. الدفاع : جول كوندي، باو كوبارسي، إياجو مارتينيز، أليخاندرو بالدي.

: جول كوندي، باو كوبارسي، إياجو مارتينيز، أليخاندرو بالدي. الوسط : جافي، مارك كاسادو، فيرمين لوبيز، رافينيا دياز، بيدري.

: جافي، مارك كاسادو، فيرمين لوبيز، رافينيا دياز، بيدري. الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

تشكيل ريال مايوركا المتوقع اليوم