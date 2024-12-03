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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصل عليها مجانا .. اكواد فري فاير مجانا 2024 غير مستعمل وخطوات استبدالها بالمكافأت المجانية في المقال التالي
كتب محمد سعد – يبحث الكثير من لاعبين لعبة فري فاير عبر محركات البحث عن تحميل اكواد فري فاير مجانا 2024 غير مستعمل ،حيث تعتبر فري فاير من أشهر ألعاب الهواتف الموجودة والتي حققت انتشار كبير في الكثير من الدول ،وتتميز أكواد فري فاير بجعلها اللعبة أكثر متعة وتعطي جواهر مجانية للاعبين ،وحققت اللعبة شعبية كبيرة بين الشباب ،وأصبحت من أكثر ألعاب الهواتف بحثاً ،وسوف نعرض اليكم من خلال هذا المقال اكواد فري فاير مجانا 2024 غير مستعمل وخطوات استبدالها .
- HGKASSLUEPVS يعتبر هذا الكود كود إلغاء الخطر في اللعبة.
- كود الجواهر مجانية FFBC-VHGSD-XSAQ.
- كود الملابس و الأزياء FFBC-HGSD-XSAQ
- كود أكاديمية المتمردين KPHU7KHDRLKW.
- كود سكن البندقية AK FFIC-RF85-4MZT.
- RP4TXG29EXSJ كود لوت سلاح سيد العقول في اللعبة.
- كود مكافأة عشوائية لفري فاير FBSH-ARE1–0RBU5.
- FFAC-VKPE-Y987 كود خوذة فري فاير.
- FFBC-VHGSD-XSAQ كود الإسعافات الأولية للعبة
خطوات استبدال اكواد فري فاير 2024
يمكن لاعبين فري فاير استبدال الاكواد السابقة بالمكافأت المجانية في العبة من خلال اتباع الخطوات الاتية :
- في البداية عليك الدخول الي موقع جارينا للشحن وقم بتسجيل الدخول.
- بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة “استبدال” الموجودة أمامك.
- ثم عليك كتابة الكود الذي ترغب باستبداله في المكان المخصص له.
- بعد كتابة الكود اضغط علي كلمة “تأكيد”.
- في النهاية سوف تحصل علي المكافأة المجانية في اللعبة.
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