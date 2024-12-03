شكرا لاهتمامكم بخبر عن اتفرج علي الشرطة والوصل hd .. تردد قناة Abu Dhabi Sports Asia 1 الناقلة لمباريات دوري ابطال اسيا 2024/2025 على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – يتجه أنظار الملايين من عشاق الكرة حول العالم للتعرف علي تردد قناة Abu Dhabi Sports Asia 1 الناقلة لمباريات دوري ابطال اسيا 2024/2025، وذلك باعتبار أن الجميع في انتظار مباراة نارية مُرتقبة بين نادي الشرطة والوصل في لقاء تنافسي يجمع الفرقتين في مباراة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أسيا، وفي هذا المباراة يسعي كلا الفريقين الي خطف الفوز وحسم المباراة الي صالحه، وفي هذا يتبين لنا أن قناة أبوظبي الرياضية هي من أول القنوات الرياضية المُنتشرة حول العالم والتي تُقدم تغطية مميزة لجميع المباريات الهامة، من الملاعب حتي التحليل والتعليق.

هذا وقد توفر التردد الخاص بقانة أبوظبي الرياضية بجودة مثالية للعرض علي جميع الأقمار الصناعية وبجودة عالية للصوت والصورة، وقد تميزت القناة بالعمل المُستمر طوال اليوم بدون تقطيع أو تشويش، وقد جاء تردد قناة Abu Dhabi Sports Asia 1 الناقلة لمباريات دوري ابطال اسيا 2024/2025، علي النحو التالي.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديد

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12091.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة بث القناة: hd.

​​قناة أبو ظبي الرياضية 1 HD

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11804.

معامل الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6​​.

جودة بث القناة: hd..

​​قناة أبو ظبي الرياضية 2 SD