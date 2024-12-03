نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة Alkass Nine HD الناقلة لمباريات دوري ابطال اسيا 2024/2025 علي نايل سات وعرب سات بأعلى جودة في المقال التالي

كتب محمد سعد – من أهم القنوات الرياضية العربية التي يتردد البحث عنها علي جوجل هي قناة الكأس الرياضية، والتي تُقدم تغطية عالية لجميع المباريات الهامة المحلية والعالمية، حيث تمتلك القناة حق البث لجميع الدوريات المهمة والتي من بينها دوري أبطال أسيا 2025/2026، وتنقل المباراة هذه الأيام لقاء الريان القطري مع مُختلف الفرق القطرية، بالإضافة الي المباريات السعودية بين النصر والهلال ومُختلف الفرق الأخرى، وإضافة الي ذلك فقد تميزت القناة بالجودة العالية للعرض لامتلاكها أجهزة وكاميرات عالية للتصوير تجعل المُشاهد ويكأنه في أرض الملعب، وإضافة الي ذلك فالقناة تتمتع بالمجانية الكاملة للعرض ومُشاهدتها لا تتطلب دفع رسوم أو اشتراكات.

وفي هذا الصدد فقد أعلنت إدارة قناة الكأس الرياضية القطرية عن توفيرها لتردد جديد للقناة علي جميع الأقمار الصناعية، قد جاء ذلك التردد بعد توقف التردد القديم، وذلك بهدف التحسين لجودة العرض لتكون أكثر وضوح، حيث اعتاد القناة علي العرض المميز علي مدار اليوم بدون تقطيع أو تشويش، لذلك تسعي دائما الي المثالية في الجودة، وقد توفر التردد الجديد الخاص بقناة الكأس الرياضية علي القمر الصناعي نايل سات، والقمر الصناعي عرب سات.

تردد قناة الكاس الرياضية hd

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11919.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ/: 5/6.

جودة بث القناة للصوت والصورة: hd.

تردد قناة الكأس الرياضية الجديد 2024