شكرا لاهتمامكم بخبر عن تردد قناة SSC1 HD الناقلة لمباريات دوري ابطال اسيا 2024/2025 عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات بجودة عالية HD على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – تعتبر قناة السعودية الرياضية SSC1 HD الناقلة لمباريات دوري ابطال اسيا 2024/2025، من أبرز القنوات الرياضية التي تقوم ببث العديد من المباريات الهامة والبطولات المحلية والدولية، كما تتميز أيضا بعرض العديد من البرامج الرياضية التي تشمل عدد من أفضل الاعلامين والمحللين، لذلك تعتبر القناة الخيار الأول لدى العديد من عشاق كرة القدم، كما أن القناة تعمل بجودة صوت وصورة عالية لاستمتاع المشاهد اثناء المباراة، وبسبب كثرة البحث عن تردد القناة سوف نوفرها لكم في هذا المقال.

تردد قناة SSC السعودية على النايل سات

التردد الخاص بالقناة هو: 12523.

معدل الترميز الخاص بالقناة هو: 27500.

معدل الاستقطاب الخاص بالقناة هو: عمودي

الجودة الخاصة بالقناة هى: HD.

تردد قناة SSC السعودية على العرب سات

التردد الخاص بالقناة هو: 12418.

معدل الترميز الخاص بالقناة هو: 27500.

الاستقطاب الخاص بالقناة هو: افقي.

الجودة الخاصة بالقناة هى: HD.

خطوات ضبط تردد تردد قناة SSC السعودية الرياضية على جهاز الاستقبال