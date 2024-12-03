بجودة عالية .. تردد قناة beIN Sports AFC HD الناقلة لمباريات دوري ابطال اسيا 2024/2025 علي جميع الأقمار الصناعية

عدن – كتب محمد سعد – يهتم عدد من الأفراد بمعرفة تردد قناة beIN Sports AFC HD الناقلة لمباريات دوري ابطال اسيا 2024/2025 علي جميع الأقمار بأعلي جودة، وتتميز هذه القناة بأنها مجانا بدون دفع اي رسوم اشتراك، وتتميز القناة بانها تعمل علي مدار اليوم بدون توقف او انقطاع، وعبر السطور التالية من هذا المقال سوف نقوم بتوضيح تردد قناة beIN Sports AFC HD الناقلة لمباريات دوري ابطال اسيا 2024/2025 علي جميع الأقمار الصناعية.

القمر الصناعي: عرب سات

التردد الخاص بالقناة هو: 10850.

معامل الترميز الخاص بالقناة هو: 27500.

معدل تصويب الخطأ الخاص بالقناة هو: 2/3.

معامل الاستقطاب الخاص بالقناة هو: أفقي.

جودة الصوت والصورة هي: HD.

تردد قناة beIN Sports AFC 2 HD

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد الخاص بالقناة هو: 12245.

معامل الترميز الخاص بالقناة هو: 27500.

معدل تصويب الخطأ الخاص بالقناة هو: 2/3.

معامل الاستقطاب الخاص بالقناة هو: عمودي.

جودة الصوت والصورة هي: HD.

خطوات تنزيل تردد قناة بي ان سبورت آسيا 2024