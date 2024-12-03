بجودة عالية .. تردد قناة beIN Sports AFC HD الناقلة لمباريات دوري ابطال اسيا 2024/2025 علي جميع الأقمار الصناعية
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عدن – كتب محمد سعد – يهتم عدد من الأفراد بمعرفة تردد قناة beIN Sports AFC HD الناقلة لمباريات دوري ابطال اسيا 2024/2025 علي جميع الأقمار بأعلي جودة، وتتميز هذه القناة بأنها مجانا بدون دفع اي رسوم اشتراك، وتتميز القناة بانها تعمل علي مدار اليوم بدون توقف او انقطاع، وعبر السطور التالية من هذا المقال سوف نقوم بتوضيح تردد قناة beIN Sports AFC HD الناقلة لمباريات دوري ابطال اسيا 2024/2025 علي جميع الأقمار الصناعية.
- القمر الصناعي: عرب سات
- التردد الخاص بالقناة هو: 10850.
- معامل الترميز الخاص بالقناة هو: 27500.
- معدل تصويب الخطأ الخاص بالقناة هو: 2/3.
- معامل الاستقطاب الخاص بالقناة هو: أفقي.
- جودة الصوت والصورة هي: HD.
تردد قناة beIN Sports AFC 2 HD
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد الخاص بالقناة هو: 12245.
- معامل الترميز الخاص بالقناة هو: 27500.
- معدل تصويب الخطأ الخاص بالقناة هو: 2/3.
- معامل الاستقطاب الخاص بالقناة هو: عمودي.
- جودة الصوت والصورة هي: HD.
خطوات تنزيل تردد قناة بي ان سبورت آسيا 2024
- الخطوة الأولي: يجب عليك الدخول إلي الإعدادات الرئيسية بجهاز الاستقبال.
- الخطوة الثانية: قم بالضغط على ايقونة التثبيت اليدوي أو التركيب.
- بعد ذلك يجب عليك تحديد القمر الصناعي التي ترغب في تنزيله “نايل سات او عرب سات”
- ثم قم بكتابة كافة البيانات الخاصة بالقناة “التردد ومعامل الاستقطاب ومعدل تصحيح الخطأ”.
- في النهاية يجب عليك الضغط على زر البحث وانتظر قليلا حتي يتم الانتهاء من البحث وقم بالضغط على زر حفظ القناة.
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