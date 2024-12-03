شكرا لاهتمامكم بخبر عن تابع Kurulus Osman .. مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 173 الموسم السادس مترجمة مجاناً على قناة atv وقناة الفجر على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – يعتبر مسلسل المؤسس عثمان من أبرز الأعمال التركية الدرامية في السنوات الأخيرة حيث جذب أنظار المشاهدين بفضل أحداثه التاريخية المثيرة التي تسلط الضوء على حقبة بناء الدولة العثمانية. ومنذ انطلاقه عام 2019، يحظى المسلسل بمتابعة واسعة ونجاح لافت، ليصبح من أكثر المسلسلات التي تُشاهد عبر الشاشات والمنصات الإلكترونية. وفى اطار بحث الملايين من جماهير وعشاق المسلسل عن موعد عرض الحلقة الجديدة سنوضح التفاصيل الكاملة خلال السطور التالية .

مسلسل المؤسس عثمان :

يتميز مسلسل المؤسس عثمان بإبرازه للأحداث التاريخية التي سبقت تأسيس الدولة العثمانية، مع تقديم شخصيات تاريخية مؤثرة ومشاهد درامية مبهرة. من خلال القصة التي تتمحور حول نضال عثمان بن أرطغرل في حماية دولته من الأعداء الداخليين والخارجيين، يعكس المسلسل روح الشجاعة والتضحية التي ميزت هذه الحقبة.

وبعد نهاية مشوقة للحلقة السابقة 172 من مسلسل المؤسس عثمان، يبدأ الجمهور في انتظار ما تحمله الحلقة الجديدة من أحداث مثيرة. في البرومو الترويجي للحلقة 173، ظهر مشهد يوحي بموت “بالا خاتون”، ما أثار قلقاً واسعاً بين المشاهدين. لكن سرعان ما يتضح أن هذا المشهد كان جزءاً من كابوس يراود عثمان، ليعيد التوتر والإثارة للأحداث القادمة.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 173 :

يتم عرض مسلسل المؤسس عثمان على العديد من القنوات الفضائية ومنها التالى :

قناة ATV التركية:

تُعرض الحلقة الجديدة يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 8:00 مساءً بتوقيت السعودية.

تُعرض الحلقة الجديدة يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 8:00 مساءً بتوقيت السعودية. قناة الفجر الجزائرية:

تُذاع الحلقة مترجمة إلى العربية يوم الخميس في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان :