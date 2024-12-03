نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هروب لوكاس وصوفيا .. مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس الحلقة 173 موقع قصة عشق الموعد والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

كتب محمد سعد – يبحث العديد من عشاق الدراما التركية عن مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس باستمرار، حيث يعد المسلسل من أهم المسلسلات التاريخية التركية التي حدثت في مجال الدراما، كما يشغل الان منصات البحث الإلكتروني السؤال عن موعد عرض الحلقة 173 والقنوات المجانية الناقلة للمسلسل، وذلك بعدما شاهدنا الإعلان التشويقي للحلقة، فأصبح جميع متابعي المسلسل يريدون معرفة ما سيحدث من أحداث مشوقة.

ينتظر العديد من عشاق المسلسل الحلقة 173 لاكتشاف الاحداث الجديدة التى سوف تحدث، حيث تكشف مفاجأة جديدة حيث تظهر قوة الدولة العثمانية و استطاعتهم لمواجهة الأعداء دون أي خسائر، كما نرى أن عثمان لم يقبل بالهزيمة بل يصارع في كل مرة الموت من أجل الحفاظ على استقرار الدولة والتخلص من أعدائه، كما يقوم عثمان ايضا بالدخول فى الصراعات بين العدو الأكبر لوكاس وصوفيا.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس الحلقة 173

يتم عرض مسلسل المؤسس عثمان على قناة atv التركية يوم الأربعاء من كل أسبوع الساعة 8:00 مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، وتم التوضيح أيضا بأن يتم عرضه الساعة 9:00 مساء بتوقيت تركيا، كما يعرض مترجم على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس من كل أسبوع الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس

تردد قناة ATV التركية عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 12692.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة الفجر الجزائرية علي نايل سات