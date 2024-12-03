شكرا لاهتمامكم بخبر عن بشكل تفصيلي .. خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2024 على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – في الآونة الأخيرة، تزايدت عمليات البحث عن كيفية الاستعلام عن الأسماء الجديدة في برنامج “تكافل وكرامة”، والذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي كل شهر بفرز المتقدمين واختيار الأكثر أحقية للحصول على الدعم، كما يعد برنامج تكافل وكرامة من أبرز المبادرات الاجتماعية في مصر، حيث يهدف إلى تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا مثل الفقراء، وأصحاب الدخل المحدود، الأيتام، وكبار السن، وفي السطور القادمة سنقدم لكم خطوات الاستعلام عن الأسماء الجديدة لشهر ديسمبر 2024، بالإضافة إلى شروط استحقاق الدعم.

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

إذا كنت ترغب في معرفة إذا كنت من المستفيدين الجدد في برنامج تكافل وكرامة، اتبع الخطوات التالية بكل بساطة:

الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي: قم بالتوجه إلى الموقع الرسمي للوزارة. تسجيل الدخول إلى الموقع: اضغط على زر “تسجيل الدخول” في الصفحة الرئيسية. اختيار برنامج تكافل وكرامة: بعد تسجيل الدخول، ستجد أيقونة برنامج “تكافل وكرامة”، قم بالنقر عليها. الاستعلام عن الأسماء الجدد: ستظهر لك نافذة جديدة بها خيار “الاستعلام عن أسماء الأفراد الجدد في معاشات تكافل وكرامة”. اضغط عليه. إدخال البيانات المطلوبة: سيطلب منك الموقع إدخال بعض البيانات الشخصية مثل الرقم القومي أو رقم الطلب. النقر على زر الاستعلام: بعد إدخال البيانات المطلوبة، اضغط على “استعلام” لمعرفة ما إذا تم قبولك في البرنامج أم لا.

شروط استحقاق معاش تكافل وكرامة

تعلن وزارة التضامن الاجتماعي عن مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للحصول على معاش تكافل وكرامة، وهي كالتالي: