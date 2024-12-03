أسعار السمك والجمبري اليوم في سوق العبور في مصر الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

عدن – كتب محمد سعد – تشهد أسعار السمك والجمبري في مصر اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض في مختلف الأنواع، وذلك بالتزامن مع أخر تحركات صباح اليوم في السوق كافة التفاصيل المتعلقة بأسعار السمك والجمبري اليوم في سوق العبور، تابعوا معنا بقية السطور لمعرفة آخر التحديثات.

أسعار السمك اليوم في مصر

السمك البلطي الكبير : سجل سعر الكيلو اليوم ما بين 71 إلى 75 جنيهًا.

: سجل سعر الكيلو اليوم ما بين 71 إلى 75 جنيهًا. سمك الوقار : تراوح سعره ما بين 150 و350 جنيهًا للكيلو، حسب النوع.

: تراوح سعره ما بين 150 و350 جنيهًا للكيلو، حسب النوع. السمك البلطي الوسط : تراوح السعر اليوم بين 68 و70 جنيهًا.

: تراوح السعر اليوم بين 68 و70 جنيهًا. الدنيس : سجلت أسعار الدنيس اليوم ما بين 90 و230 جنيهًا للكيلو.

: سجلت أسعار الدنيس اليوم ما بين 90 و230 جنيهًا للكيلو. السمك البلطي الأسواني : جاء سعره بين 30 و70 جنيهًا للكيلو.

: جاء سعره بين 30 و70 جنيهًا للكيلو. الكابوريا : تراوح سعرها اليوم ما بين 40 و135 جنيهًا للكيلو.

: تراوح سعرها اليوم ما بين 40 و135 جنيهًا للكيلو. الفيليه البلطي المجمد : تراوح بين 50 و250 جنيهًا للكيلو.

: تراوح بين 50 و250 جنيهًا للكيلو. السُّبيط – كاليماري : تراوح سعره ما بين 180 و300 جنيه للكيلو.

: تراوح سعره ما بين 180 و300 جنيه للكيلو. كرونة سويسي : سجلت أسعارها ما بين 70 و110 جنيهًا للكيلو.

: سجلت أسعارها ما بين 70 و110 جنيهًا للكيلو. سمك القاروص – لوت: تراوحت أسعاره ما بين 150 و350 جنيهًا للكيلو.

أسعار الجمبري اليوم في مصر

الجمبري الجامبو : سجل سعره ما بين 550 و650 جنيهًا للكيلو.

: سجل سعره ما بين 550 و650 جنيهًا للكيلو. الجمبري كبير الحجم : تراوح سعره بين 470 و530 جنيهًا.

: تراوح سعره بين 470 و530 جنيهًا. الجمبري متوسط الحجم : سجلت أسعاره ما بين 350 و450 جنيهًا.

: سجلت أسعاره ما بين 350 و450 جنيهًا. الجمبري صغير الحجم : تراوحت أسعاره اليوم ما بين 160 و340 جنيهًا.

: تراوحت أسعاره اليوم ما بين 160 و340 جنيهًا. الجمبري المجمد: ثبت سعره بين 175 و425 جنيهًا للكيلو.

كما يُلاحظ أن أسعار الأسماك والجمبري تختلف حسب الحجم والمصدر، بالإضافة إلى أن السوق يشهد تحركات بين الارتفاع والانخفاض بشكل يومي، ولهذا يفضل متابعة الأسعار بشكل مستمر للحصول على أفضل العروض.