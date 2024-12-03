نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسعار الجديدة مفاجأة للكل .. سعر طن الحديد اليوم حديد عز في منتصف تعاملات الثلاثاء 3/12/2024 في بوابة الأسعار المحلية في المقال التالي

كتب محمد سعد – أخيرا وبعد طول انتظار وبعد العديد من التساؤلات علي محركات البحث للتعرف علي سعر طن الحديد اليوم حديد عز، أعلنت بوابة الأسعار المحلية لمجلس الوزراء عن الاستقرار في أسعار مُختلف المواد البنائية والتي علي رأس الحديد، والذي أعلن استقراراه اليوم في جميع الأسواق بعد تذبذب كبير في الأسعار بين ارتفاع وانخفاض سجله الفترة الأخيرة سعر طن الحديد اليوم حديد عز في منتصف تعاملات الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 في مصر.

سعر طن الحديد اليوم حديد عز

وفي التساؤل عن أسعار الحديد اليوم، فوفقًا للتحديث الأخير لبوابة الأسعار المحلية قد جاء سعر طن الحديد اليوم حديد عز، علي النحو التالي:-

1 – سعر طن حديد عز يستقر اليوم عند 40.388 جنيه مصري للطن.

2 – سعر طن الحديد الاستثماري يستقر اليوم عند 38.822 جنيه مصري للطن.

3 – سعر طن حديد السويس يستقر اليوم عند 39.000 جنيه مصري للطن.

4 – سعر طن حديد المراكبي يستقر اليوم عند 41.000 جنيه مصري للطن.

5 – سعر طن حديد بشاي يستقر اليوم عند 41.000 جنيه مصري للطن.

6 – سعر طن حديد العشري يستقر اليوم عند 37.500 جنيه مصري للطن.

7 – سعر طن حديد الجيوشي يستقر اليوم عند 39.000 جنيه مصري للطن.