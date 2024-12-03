شكرا لاهتمامكم بخبر عن 10 أمريكي بكام مصري .. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 داخل البنوك التجارية والسوق السوداء على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – استقر اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل البنوك، وذلك بعد ارتفاعه أمس، حيث يعتبر الدولار من أبرز العملات الأجنبية التى تؤثر على الاقتصاد حول العالم، فيكون البحث عن أخر تحديثات لسعر الدولار مقابل الجنية المصري يشغل جميع محركات البحث وذلك من قبل العديد من المواطنين والتجار ورجال الاعمال، والجدير بالذكر أن مع ارتفاع سعر الدولار يصاحب معه في بعض الأحيان ارتفاع فى أسعار السلع الاستهلاكية داخل الأسواق المحلية سوف نوفر لكم سعر الدولار اليوم مقابل الجنية المصري.

سجل اليوم سعر الدولار داخل بنك مصر: 49.65 جنيه للشراء ، و49.75 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشا للشراء والبيع.

سجل اليوم سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصرى:49.65 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشا للشراء والبيع.

سجل اليوم سعر الدولار داخل بنك القاهرة: 49.66 جنيه للشراء، و49.76 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشا للشراء والبيع.

سجل اليوم سعر الدولار داخل بنك قناة السويس: 49.73 جنيه للشراء، و49.83 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشا للشراء والبيع.

سجل اليوم سعر الدولار داخل البنك التجاري الدولي: 49.67 جنيه للشراء ، و49.77 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشا للشراء والبيع.

سجل اليوم سعر الدولار داخل بنك البركة: 49.65 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشا للشراء والبيع.

سجل اليوم سعر الدولار داخل بنك كريدي أجريكول: 49.66 جنيه للشراء ، و49.76 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشا للشراء والبيع.

سجل اليوم سعر الدولار داخل بنك الإسكندرية: 49.71 جنيه للشراء ، و49.81 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشا للشراء والبيع.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء