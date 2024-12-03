اشتري في التخفيضات .. أقوي عروض كازيون في رأس السنة 2025 علي جميع السلع الغذائية حتي نفاذ الكمية

عدن – كتب محمد سعد – يهتم عدد كبير من الأفراد بمعرفة عروض كازيون في رأس السنة 2025، لانه أكبر ماركت في مصر ويوقول بعمل تخفيضات حصرية تصل الي 50% علي جميع المنتجات الغذائية والسلع والمستلزمات الشخصية سوف نقوم بتوضيح عروض كازيون في رأس السنة 2025 في كافة فروعه وأيضا عروض اليوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2024 حتي يوم الاثنين الموافق 9 ديسمبر 2024.

عروض كازيون في رأس السنة 2025

يقوم سوبر ماركت كازيون بعمل تخفيضات حصرية علي جميع المنتجات الغذائية والأدوات الكهربائية، وتكون هذه العروض في كافة فروعه.

عروض كازيون اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر حتي يوم الاثنين 9 ديسمبر 2024.