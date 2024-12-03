نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير العمل يوضح .. موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في الأردن 2025 والزيادة المحتملة في المقال التالي

كتب محمد سعد – يبحث العديد من المواطنين داخل جميع محافظات دولة الأردن عن موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في الأردن 2025، حيث يعتبر الحد الأدنى للأجور أحد أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تقاس مدى قدرة العامل على تلبية احتياجاته الأساسية والعيش الكريم، حيث نرى جميع سعى الحكومة الأردنية على تحسين حياة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، وبسبب كثرة البحث والتساؤلات حول معرفة موعد تطبيق الحد الأدنى من قبل العاملين في السطور الاتية.

يبحث جميع العاملين داخل دولة الأردن عن موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2025، حيث يكون الحد الأدنى للأجور في الأردن حاليا 260 دينارا، وتم تحديده أخر مرة في فبراير 2023، كما قررت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل الإبقاء على الحد الأدنى للأجور عند 260 دينارا 2023/2024، والجدير بالذكر أنه سيتم إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور من قبل اللجنة في بداية عام 2025، وسوف يتم زيادة الحد الأدنى للأجور والبالغ حاليا 260 دينار بإضافة نسب التضخم تراكميا للسنوات 2022/2024، كما أكدت وزيرة العمل أن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل ستجتمع مطلع العام 2025 لدراسة حجم التضخم من بداية العام 2022 حتى نهاية 2024.

الزيادة المحتملة للحد الأدنى للأجور في عام 2025

سوف يكون من المحتمل زيادة الحد الأدنى للأجور في عام 2025، بقيمة تتراوح ما بين 288 دينار و300 دينار شهريا وهذا قد يعكس زيادة تتراوح بين 10.8 % و15.4%.