ملكة التوقعات .. أخر التنبؤات أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف الأخيرة في 2024 وتنبؤاتها لسوريا واليمن

شكرا لاهتمامكم بخبر عن أخر التنبؤات .. أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف الأخيرة في 2024 وتنبؤاتها لسوريا واليمن على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – أصبح اليوم السؤال عن توقعات ليلى عبداللطيف الأخيرة لسنة 2025 يشغل جميع منصات البحث الإلكتروني، وذلك بسبب توقعتها التي تصادف المشيئة الإلهية، حيث قامت بتوقع أنه ستسود حالة من التهديد والخطر في سماء معظم المطارات على مستوى العالم بسبب حدوث كارثة صحية أو انتشار أوبئة خطيرة ما بين عامي 2025 و2026، وقد يكون هذا الوباء أخطر من فيروس كورونا، كما تنبئت أيضا بوجود العديد من الكوارث الطبيعية والأوبئة التي سوف تنتشر في الدول العربية.

قامت العرافة ليلى عبداللطيف في لقاء مع احد البرامج التلفزيونية، بالتنبؤ حول حل أزمة الرواتب في بلد عربية، حيث قم انقطعت فيها الرواتب على مدار سنوات طويلة بسبب الحروب الناشبة داخلها، كما أنها لم تذكر اسم الدولة التي تتحدث عنها، ولكن توقع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أنها اليمن، حيث أنها الدولة الوحيدة التي انقطعت بها الروات لسنوات الطويلة.

توقعات ليلى عبد اللطيف الأخيرة عن سوريا

توقعت العرافة ليلى عبداللطيف للشعب السوري بأنه سوف يتلقى أخبار سارة، حيث سيتحن الوضع الاقتصادي والمعيشي الذي أحدثته حالة الحرب التي عاشتها البلاد، مشيرة إلى وجود زيادة في الاستثمار مع قيام الدولة بعدد كبير من مشاريع البنية التحتية، كما تنبأت أيضا تحسن الأوضاع الاقتصادية في سوريا قد يكون قبل نهاية عام 2024، وقبل بدء العام الجديد، والجدير بالذكر أن هذا أثار حالة من اللهفة لدى الشعب السوري.