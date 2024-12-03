500 ريال بكام مصري؟ .. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

عدن – كتب محمد سعد – شهدت الساعات القليلة الماضية علي معرفة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، ويعتبر الريال السعودي من أكثر العملات التي يعتمد عليها الجميع من المواطنين المغادرون الي دولة السعودية، وهناك حالة من الاستقرار في السعر بالسوق السوداء عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري من خلال متابعة هذا المقال.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

مازال عمليات البحث علي منصات التواصل الاجتماعي علي معرفة اخر تعاملات تمت في السوق السوداء، واليكم الأسعار علي النحو التالي:

وصل سعر 1 ريال سعودي اليوم في السوق السوداء الي 13 جنية مصري.

وصل سعر 5 ريال سعودي اليوم في السوق السوداء الي 65 جنية مصري.

وصل سعر 10 ريال سعودي اليوم في السوق السوداء الي 130 جنية مصري.

وصل سعر 25 ريال سعودي اليوم في السوق السوداء الي 326 جنية مصري.

وصل سعر 50 ريال سعودي اليوم في السوق السوداء الي 652 جنية مصري.

وصل سعر 100 ريال سعودي اليوم في السوق السوداء الي 1,304 جنية مصري.

وصل سعر 1000 ريال سعودي اليوم في السوق السوداء الي 13,040 جنية مصري.

وصل سعر 5000 ريال سعودي اليوم في السوق السوداء الي 65,200 جنية مصري.

وصل سعر 10000 ريال سعودي اليوم في السوق السوداء الي 130,400 جنية مصري.

وصل سعر 500 ريال سعودي اليوم في السوق السوداء الي 6,520 جنية مصري.