رسميا الزيادة في مارس .. اخر اخبار زيادة معاش تكافل وكرامة 2025 | موعد صرف معاش ديسمبر 2024

عدن – كتب محمد سعد – أعلن مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير عن حزمة من القرارات التي شملت الكثير من الجوانب الحياتية للمواطنين، والتي نتج عنها مجموعة من الأخبار والتي توحي بوجود زيادة في معاش تكافل وكرامة لجميع المُستفيدين من برامج الحماية المجتمعية، والتي تم تقديمها بناءً علي توجيهات السيد الرئيس لمُساعدة المواطنين ممن هم دون خط الفقر أو معدومي ومحدودي الدخل، وذلك في ظل سعي الدولة لمُساعدة المواطنين حتي يتمكنوا من مواكبة الظروف المعيشية السيئة التي تطرأ علي البلاد، وتُعوق استقرار مستوي المعيشة للمواطنين.

هذا وقد تسائل الكثير من المواطنين عن اخر اخبار زيادة معاش تكافل وكرامة 2025، وذلك بعد اعلان الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن ضم نحو 50 الف أسرة الي المُستفيدين من معاش تكافل وكرامة، كما أنها أضافت أن الوزارة تسعي جاهدة للقضاء علي قوائم الانتظار، وتوفير للمواطنين المُحتاجين الاستقرار المالي من خلال تقديم المعاش الشهر لكم بصفة ثابتة ومُستمرة، وقد صرحت معالي الوزيرة بشأن قبض المعاش الأخير في العام الحالي 2024، وهو معاش ديسمبر سيكون صرفه بالزيادة الأخيرة، والتي جاءت في مارس الماضي وهي بقيمة 15%، ومن المُقرر أن يبدأ صرف معاش الشهر الجاري ديسمبر بداية من يوم 15/12 وحتي يوم 20 في الشهر نفسه.

تفاصيل زيادة معاش تكافل وكرامة 2025

وبُناءً علي قانون هيئة التأمينات الاجتماعية المعمول به، فإنه يحق لجميع المواطنين المُستفيدين من معاش تكافل وكرامة الحصول علي زيادة سنوية بنحو 15% ويتم إقرار هذه الزيادة في بداية السنة المالية، ومن المُقرر أن يكون صرف الزيادة الجديدة لسنة 2025 في يوليو، ولكن الكثير من التوقعات والأنباء الواردة عن الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، يكون الزيادة القادمة في مطلع العام، وبالتحديد في شهر مارس القادم.