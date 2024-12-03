نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتصرف بكام؟ .. سعر الدرهم الاماراتي اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك والسوق السوداء في المقال التالي

كتب محمد سعد – تعتبر عملة الدرهم العملة الرسمية التي يتم استخدامها في الإمارات العربية المتحدة، لذلك يتسأل عدد كبير من الأفراد المسافرين الي الامارات بمعرفة سعر الدرهم الاماراتي اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 في البنوك والسوق السوداء مقابل الجنيه المصري وفقا لأخر تحديثات تم الاعلان عنها، وهو من العملات الأجنبية التي تؤثر علي اقتصاد الدولة وغلاء الاسعار.

سعر الدرهم الاماراتي اليوم في البنك المركزي المصري نحو 13.555 جنية للشراء، ونحو 13.516 جنية للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 13.545 جنية للشراء، ونحو 13.505 جنية للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي اليوم في بنك مصر نحو 13.545 جنية مصري للشراء، ونحو 13.505 جنية مصري للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي اليوم في بنك القاهرة نحو 13.548 جنية مصري للشراء، ونحو 13.505 جنية مصري للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي اليوم في مصرف أبو ظبي نحو 13.554 جنية مصري للشراء، ونحو 13.528 جنية مصري للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024