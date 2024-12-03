هتصرف بكام؟ .. سعر الدرهم الاماراتي اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك والسوق السوداء
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كتب محمد سعد – تعتبر عملة الدرهم العملة الرسمية التي يتم استخدامها في الإمارات العربية المتحدة، لذلك يتسأل عدد كبير من الأفراد المسافرين الي الامارات بمعرفة سعر الدرهم الاماراتي اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 في البنوك والسوق السوداء مقابل الجنيه المصري وفقا لأخر تحديثات تم الاعلان عنها، وهو من العملات الأجنبية التي تؤثر علي اقتصاد الدولة وغلاء الاسعار.
- سعر الدرهم الاماراتي اليوم في البنك المركزي المصري نحو 13.555 جنية للشراء، ونحو 13.516 جنية للبيع.
- سعر الدرهم الاماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 13.545 جنية للشراء، ونحو 13.505 جنية للبيع.
- سعر الدرهم الاماراتي اليوم في بنك مصر نحو 13.545 جنية مصري للشراء، ونحو 13.505 جنية مصري للبيع.
- سعر الدرهم الاماراتي اليوم في بنك القاهرة نحو 13.548 جنية مصري للشراء، ونحو 13.505 جنية مصري للبيع.
- سعر الدرهم الاماراتي اليوم في مصرف أبو ظبي نحو 13.554 جنية مصري للشراء، ونحو 13.528 جنية مصري للبيع.
سعر الدرهم الاماراتي في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024
- سجل سعر الـــ1 درهم إماراتي نحو 13.56 جنيه مصري.
- سجل سعر الـــ5 درهم إماراتي نحو 67.8 جنيه مصري.
- سجل سعر الـــ10 درهم إماراتي نحو 135.6 جنيه مصري.
- سجل سعر الـــ25 درهم إماراتي نحو 339 جنيه مصري.
- سجل سعر الـــ50 درهم إماراتي نحو 678 جنيه مصري.
- سجل سعر الـــ100 درهم إماراتي نحو 1,356 جنيه مصري.
- سجل سعر الـــ150 درهم إماراتي نحو 2,034 جنيه مصري.
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