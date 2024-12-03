شكرا لاهتمامكم بخبر عن 13 أجازة مدفوعة الأجر .. الاجازات الرسمية في عام 2025 حسب ما أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – يتطلع الكثير من المواطنين الي التعرف علي الاجازات الرسمية في عام 2025، وذلك باعتبار الإجازات الرسمية تكون مدفوعة الأجر لجميع العاملين، فهي تتسبب في إسعاد الكثير حيث يحصلون علي الراحة وإضافة الي ذلك تكون رواتبهم كاملة، وطبقا لقانون العمل المُطبق في مصر، فإن الجميع يتحصل علي نحو 13 إجازة رسمية خلال العام، سواء طلاب في مُختلف المراحل، أو العاملين بمُختلف قطاعات الدولة والوزارات بمُختلف هيئاتها، ولكن يجب العلم أنه القطاع الخاص يُطبق عليه الإجازات الرسمية أيضا، ولكن توجد بقوانينه مجموعة من الاستثناء تُجبر العامل الي عدم أخذ الإجازة، ويُطبق ذلك الاستثناء في حالة حاجة العمل لذلك، ولكن في المُقبل يحصل العامل علي أجر مُضاعف لهذا اليوم، إما أن يُعوض بيوم غيره إجازة.

وفي التساؤل عن الاجازات الرسمية في عام 2025، فقد تم الإعلان عنها من قِبل مجلس الوزراء، وقد قُسمت بين دينية وأعياد، وبين الاحتفال بنصر، أو بمناسبة ذكري مُعينة، وقد جاء تقسيم الإجازات علي النحو التالي:-

الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025 إجازة بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. السبت 25 يناير 2025 إجازة بمناسبة الاحتفال بذكري ثورة 25 يناير 2025، وعيد الشرطة. الاثنين 31 مارس 2025 إجازة بمناسبة الاحتفال عيد الفطر المبارك. الاثنين 21 أبريل 2025 إجازة بمناسبة الاحتفال بيوم شم النسيم. الجمعة 25 أبريل 2025 إجازة بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء. الخميس 1 مايو 2025 إجازة بمناسبة الاحتفال بعيد العمال. الجمعة 6 يونيو 2025 إجازة بمناسبة يوم وقفة عرفات.

جدول الإجازات الرسمية في مصر