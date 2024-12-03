هترجع جديدة بكل سهولة .. أفضل طريقة تنظيف طاسات التيفال والسيراميك المحروقة وإعادة لمعانها بسهولة

عدن – كتب محمد سعد – تعتبر طاسات التيفال والسيراميك من أكثر الأدوات ذات أهمية كبيرة لربة المنزل، كما أنها تجد صعوبة أثناء عملية تنظيفها، وذلك لأنها تحتاج إلى عناية خاصة واتباع طريقة دقيقة في التعامل معها، فهذه الطاسات تعد من أهم الأدوات الأساسية التي لا يخلو أي مطبخ منها، إذ يتم استخدامها بشكل مستمر لتحضير الوجبات المقلية باستخدام كميات قليلة من الدهون ومع مرور الوقت، تتعرض هذه الطاسات لظهور حروق وبقع يصعب إزالتها نتيجة لتراكم الدهون والأطعمة المحروقة على سطحها بسبب الحرارة العالية، لذالك تولي ربة المنزل اهتمامًا كبيرًا لتنظيف هذه الطاسات بطريقة لا تؤدي إلى تلفها وتضمن في نفس الوقت عدم تأثير ذلك على نكهة الطعام، وفي هذا المقال سنوضح أفضل طريقة تنظيف طاسات التيفال والسيراميك المحروقة للحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة.

تنظيف طاسات التيفال والسيراميك المحروقة

قبل البدء في عملية التنظيف ستحتاجين إلى بعض المكونات البسيطة والمتوفرة في معظم المنازل، هذه المواد تعمل بشكل فعال على إزالة البقع والحروق العالقة دون التأثير على سطح الطاسة وهي كالتالي:

نصف كوب من الخل الأبيض.

ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

ماء ساخن.

ملعقة كبيرة من سائل تنظيف الصحون.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج.

طريقة التحضير والتنظيف خطوة بخطوة

بمجرد أن تجمعي المكونات، يمكنك البدء في عملية تنظيف الطاسة بسهولة، باتباع هذه الخطوات البسيطة وهي كالتالي:

في وعاء صغير امزجي الخل الأبيض مع الماء الساخن ثم أضيفي صودا الخبز وعصير الليمون، واخلطي المكونات جيدًا لتشكيل خليط متجانس.

اسكبي المزيج على البقع المحروقة في الطاسة واتركيه لمدة 5 دقائق ليعمل الخليط على تفكيك الدهون.

استخدمي إسفنجة ناعمة أو فرشاة تنظيف لفرك البقع برفق حتى تختفي تمامًا.

بعد الفرك اغسلي الطاسة باستخدام ماء دافئ وسائل تنظيف الصحون لإزالة أي بقايا من الخليط.

جففي الطاسة باستخدام منشفة نظيفة لتستعيد مظهرها اللامع.

طريقة تنظيف طاسة القلي المحروقة بسهولة وفعالية

تنظيف طاسة القلي المحروقة قد يكون أمر صعب، ولكن مع بعض الخطوات البسيطة يمكنك استعادة بريقها بسهولة، إليك طريقة فعالة باستخدام مكونات طبيعية وآمنة.

الأدوات المطلوبة:

بيكربونات الصوديوم (صودا الخبز).

الخل الأبيض.

إسفنجة تنظيف ناعمة.

ماء ساخن.

خطوات التنظيف

قومي بإزالة أي بقايا طعام أو زيت متراكم على سطح الطاسة باستخدام منشفة ورقية.

املئي الطاسة المحروقة بالماء الساخن وأضيفي ملعقتين كبيرتين من بيكربونات الصوديوم.

ضعي الطاسة على النار واتركي المحلول يغلي لمدة 5-10 دقائق.

بعد إطفاء النار أضيفي نصف كوب من الخل الأبيض إلى المحلول، ستلاحظين فورانًا خفيفًا يعمل على إزالة البقايا الصعبة.

استخدمي إسفنجة ناعمة لفرك المناطق المحروقة بلطف إذا كانت البقايا شديدة الالتصاق يمكنك صنع عجينة من بيكربونات الصوديوم والماء وفركها على المناطق المتضررة.

اشطفي الطاسة جيدًا بالماء الدافئ وتأكدي من إزالة جميع آثار المنظفات ثم قومي بتجفيفها باستخدام منشفة نظيفة.

نصائح للحفاظ على الطاسات وحمايتها

بعد تنظيف الطاسة من المهم اتباع بعض الإرشادات البسيطة للحفاظ عليها أطول فترة ممكنة، مما يساعد في الحفاظ على جودتها وكفاءتها أثناء الاستخدام.