شكرا لاهتمامكم بخبر عن مش هتشتريه من برا تاني .. طريقة عمل بودرة السحلب في البيت بطعم أحلى من الجاهز على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – تعد بودرة السحلب من المكونات الأساسية لتحضير مشروب السحلب الدافئ، والذي يعتبر من أبرز المشروبات الشتوية المحبوبة لدى الجميع، حيث أن إعداد هذه البودرة في المنزل ليس فقط يضمن لك مذاقا غنيا ومميزا بل يوفر لك أيضاً الفرصة للتحكم في جودة المكونات، وفي هذا المقال سنعرض لك طريقة بسيطة لتحضير بودرة السحلب بنكهة خاصة، مع تقديم بعض النصائح للحصول على أفضل النتائج.

المكونات اللازمة لتحضير بودرة السحلب

لتجهيز بودرة السحلب في المنزل، ستحتاج إلى المكونات التالية:

1 كوب حليب بودرة كامل الدسم.

1/2 كوب نشا.

1/4 كوب سكر ناعم.

1/4 كوب جوز هند مبشور (اختياري لإضافة طعم مميز).

1 ملعقة صغيرة فانيليا أو ماء ورد.

2 ملعقة كبيرة مكسرات مطحونة (مثل الفستق أو اللوز حسب الرغبة).

طريقة التحضير

إليك طريقة تحضير بودرة السحلب بشكل سهل وبسيط:

في وعاء كبير امزج حليب البودرة والنشا جيدا حتى تتجانس المكونات.

أضف السكر الناعم تدريجيا واستمر في الخلط حتى يذوب تماما.

أضف جوز الهند المبشور (إذا اخترت استخدامه) مع الفانيليا أو ماء الورد للحصول على نكهة مميزة.

أضف المكسرات المطحونة واخلط المكونات حتى تتوزع جيداً.

قم بتخزين البودرة في وعاء محكم الإغلاق في مكان جاف بعيداً عن الرطوبة.

طريقة تحضير السحلب باستخدام البودرة

تحضير السحلب باستخدام البودرة المنزلية هو أمر في غاية البساطة:

ضع ملعقتين كبيرتين من بودرة السحلب في كوب من الحليب البارد.

سخن الخليط على نار هادئة مع التحريك المستمر لمنع تكوّن الكتل.

عندما يصبح الخليط كثيفاً وقوامه كريمي، ارفعه عن النار.

اسكب السحلب في كوب التقديم وزينه بالقرفة المطحونة أو المكسرات حسب الرغبة.

نصائح لتحضير بودرة السحلب

للحصول على قوام غني استخدم حليب بودرة كامل الدسم.

احرص على خلط المكونات جيداً لتوزيع النكهات بالتساوي.

يمكن إضافة رشة من القرفة أو جوزة الطيب لتعزيز النكهة.

جرب تحميص النشا قليلاً قبل إضافته لزيادة عمق الطعم.

إعداد بودرة السحلب في المنزل يتيح لك تحضير مشروب دافئ ولذيذ في أي وقت خلال فصل الشتاء مع ضمان جودته وطعمه المميز، وباستخدام هذه الطريقة البسيطة والنصائح المفيدة يمكنك تحضير السحلب لأفراد أسرتك وأصدقائك والاستمتاع بأجواء شتوية دافئة ولذيذة.