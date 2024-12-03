منصة مظلتي .. رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة في العراق عند ظهورها

عدن – كتب محمد سعد – يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق من أهم البرامج التي قدمتها الحكومة العراقية بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا في البلاد، حيث يوفر هذا البرنامج مساعدات مالية وخدمات إنسانية للأفراد والأسر المستحقة، وفي الفترة الأخيرة تزايد عدد المواطنين المتقدمين للحصول على هذا الدعم ،مما جعل أسماء المشمولين بالوجبة الأخيرة من الأمور التي تحظى باهتمام كبير بين العراقيين، ولمعرفة المزيد عن كيفية الاستعلام عن قوائم أسماء المشمولين بالرعاية وغيرها من التفاصيل المهمة حول هذا الموضوع، تابعوا قراءة هذا المقال.

أخبار أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

في بداية الأمر هناك عدد كبير من المواطنين العراقيين الذين يبحثون بكثرة عبر الإنترنت لمعرفة فيما إذا كان قد تم قبولهم مع المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة أم لا، وذلك بسبب التأخر الملحوظ في الإعلان عن أسماء المشمولين والذي أثار تساؤلات المواطنين بشكل كبير، وكانت الجهات المعنية بالأمر قد أكدت على أن سبب هذا التأخير هو التدقيق المستمر في بيانات المتقدمين والتأكد منها لضمان العدالة في توزيع دعم الرعاية الاجتماعية، كما أعلنت الجهات الحكومية المسؤولة عن برنامج الرعاية الاجتماعية أنه يمكن للمتقدمين الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بطريقة سهلة ومريحة عبر رابط منصة مظلتي الإلكترونية في حالة صدورها، ولكن حتى الآن لم تظهر وفي حالة صدور قرار بالإعلان الرسمي على نتيجة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية عليكم الاستعانة بموقع منصة مظلتي للبحث عن أسماء المقبولين في عموم العراق لجميع المحافظات العراقية بكل سهولة، لذلك سوف نذكر لك اليوم الطريقة لاستخدامها عند معرفة النتيجة من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق.

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يمكن للمواطنين العراقيين الاستعلام عن كل ما يتعلق بأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية آخر وجبة عبر منصة مظلتي، ويتم ذلك بخطوات إلكترونية بسيطة وسريعة، وهي كالآتي:

الخطوة الأولى هي الدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

وبعدها يجب على المواطن المتقدم الضغط على خيار قسم دعم الرعاية الاجتماعية.

اختر “أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية”

اختيار رقم الوجبة المراد الاستفسار عنها.

تحديد اسم المحافظة العراقية مع إدخال البيانات الشخصية التي يطلبها نظام منصة مظلتي من المتقدمين.

بعد ذلك قم بالضغط على زر الاستعلام.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

يجب توفير العمر المناسب للتقديم الذي يبدأ من 18 عام فأكثر من ذلك حتى 60 عام فقط لا غير إذا كان المتقدم من الرجال.

إذا كان المتقدم من النساء يبدأ التقديم الإلكتروني من 15 إلى 55 عام.

توفير دخل شهري لا يزيد عن الحد المسموح بيه للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية.

يفضل توفير الإقامة الدائمة في دولة العراق.

كما لا بد توفير أثبات عدد الأسرة ولا يقل عن أربعة أشخاص للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية.

المستندات المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية