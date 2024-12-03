نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هنا شوف اسمك فور ظهورها .. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي في المقال التالي

كتب محمد سعد – تتزايد أعمال البحث علي مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الكثير من المواطنين العراقيين عن كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة التي تقدمها الحكومة العراقية، والجدير بالذكر أن الحكومة سوف تكشف عن أسماء بعض الأشخاص المستحقين للرعاية، وذلك من خلال قائمة متاحة علي الموقع الخاص بها أو من خلال منصة مظلتي ومن أجل الحفاظ علي السرية التامة فقد تم تخصيص رمز سري لكل مستفيد من هذه الرعاية، وسوف نوضح كافة التفاصيل عن شروط القبول بالرعاية الاجتماعية إلى جانب ذكر خطوات الاستعلام عنها، تابعونا لمعرفة المزيد.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

قامت الحكومة العراقية بالإعلان عن رابط أطلقت الحكومة لامكانية الاستعلام عن أسماء المشمولين وذلك عبر موقع مظلتي، علي أن تكون الخطوات كالآتي:

قم بالدخول إلي منصة مظلتي.

أدخل علي قسم خدمات الرعاية الاجتماعية.

بعد الدخول علي قسم الرعاية قم بالبحث عن أسماء المستفيدين بالدعم.

قم بتحديد الرقم المرتبط بالوجبة الخاص بك لمعرفة تفاصيلها.

قم بإدخال اسم المحافظة التي تقيم بها في العراق.

بعد ذلك تأكد من صحة البيانات التي أدخلتها، ثم قم بالضغط علي زر الاستعلام لكي يظهر أمامك أسماء المستفيدين من هذه الرعاية الاجتماعية.

شروط التقديم على دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق

قامت الحكومة العراقية بوضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الأشخاص الذين يريدون أن يسجلوا في وجبة الدعم الاجتماعي التي أطلقها الحكومة، ومن أهم هذه الشروط ما يلي: