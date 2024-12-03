خلطة لتقشير الوجه بسرعة طبيعية وآمنة .. استعيدي اشراقتك في دقائق

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عدن – محمد سعد – الحصول على خلطة لتقشير الوجه بسرعة بمكونات طبيعية لا يتطلب شراء منتجات بأسعار عالية، بل يمكن تحضير خلطة طبيعية لتقشير الوجه في المنزل بسهولة واستخدامها في التخلص من الجلد الميت والبثور السوداء والبيضاء كما أن وصفات التقشير تعزز من الدورة الدموية للبشرة وبالتالي تظهرين بمظهر مشرق وجذاب في كافة المناسبات خلال ساعات النهار أو الليل أيضًا، وإليك أسرع ماسك تقشير الوجه في المنزل.

خلطة لتقشير الوجه بسرعة

هناك العديد من المنتجات الطبيعية التي تساعد في تقشير البشرة سواء الوجه أو الجسم كذلك، وتساهم المنتجات في تنعيم البشرة وإزالة الشوائب، وأما عن طريقة تحضير خلطة لتقشير الوجه بسرعة فهي كالتالي:

نحضر ملعقة من السكر البني أو الأبيض.

ملعقة كبيرة من العسل النقي الطبيعي.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من الترمس المطحون.

نضع المكونات مع بعضها البعض ونقلبها.

ثم توضع على البشرة لمدة لا تقل عن عشر دقائق.

بحركات دائرية نبدأ في تدليك البشرة والوجه ونحرص على أن تكون حركات دائرية لطيفة.

وبعدها نقوم بشطف الوجه بماء فاتر فقط.

يمكننا وضع المرطب للحصول على أعلى مرحلة تبييض الوجه بسرعة فائقة للنساء في المنزل.

وصفة القهوة لتقشير الوجه وتبييضه

يمكن استخدام القهوة في إزالة الجلد الميت كما أنها تدخل في إعداد وصفات طبيعية تبيض الوجه واليدين والرقبة أيضًا، وأما عن إعداد هذه الوصفة فسوف تكون كما يلي:

نضع ملعقة كبيرة من القهوة في وعاء.

ثم نضيف إليها ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

وملعقة من ملح الحليب المناسبة لوصفات تقشير الوجه وتبييضه.

ثم إضافة ملعقة من الزبادي.

نقوم بمزج المكونات السابقة مع بعضها البعض بشكل جيد.

ثم نقوم بوضعها على البشرة سواء الوجه أو اليدين أو المناطق التي يظهر فيها الجلد الميت.

نترك خليط تقشير الوجه والبشرة السابق لمدة ربع ساعة ثم نبدأ في إزالته من خلال الحركات الدائرية اللطيفة، وبعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالمياه الفاترة فقط ونحرص على ترطيب البشرة باستمرار، ويمكننا تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع فقط وذلك لأصحاب البشرة الدهنية بينما تستخدم الوصفة مرة واحدة فقط لأصحاب البشرة الجافة.