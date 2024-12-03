ماذا تحكي قهوتك عنك؟ .. اعرف شخصيتك من نوع قهوتك بتحبها اسبريسو ولا سادة

عدن – كتب محمد سعد – تعتبر القهوة مشروب مهم بالنسبة لعدد كبير من الأشخاص، ولكن الأبحاث في الفترة الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية أثبتت أن كل نوع قهوة يدل على شخصية مختلفة، وهنا سنتعرف على أنواع القهوة المختلفة، مع معرفة نوع الشخصية التي تدل عليها، فإذا كنت من المهتمين بهذا الموضوع وتريد معرفة تفاصيل بشكل مفصل، حيث سنقوم بعرض كافة التفاصيل الخاصة بالموضوع، فقط ما عليك سوى المتابعة معنا.

أنواع القهوة التي يتناولها الأشخاص

قهوة الكابتشينو وهي أكثر أنواع القهوة شهرة، وتتكون بخلط الإسبريسو مع كمية من الحليب السائل والحليب المبخر، وكمية كبيرة من الرغوة.

قهوة الإسبريسو وهي عبارة عن بذور القهوة المطحونة مضافة إلى الماء الساخن.

قهوة اللاتيه تكون نفس مكونات الكابتشينو ولكن يوجد اختلاف بسيط في نسب المكونات.

قهوة الموكا عبارة عن السكر والقهوة والحليب المكثف وصلصة الشيكولاتة.

القهوة الخضراء وهي عبارة عن القهوة بشكلها الطبيعي بدون أية إضافات، وتستخدم في خسارة الوزن.

اعرف شخصيتك من نوع قهوتك

يمكنك تحديد الشخصية الخاصة بالشخص من خلال معرفة نوع القهوة الخاصة التي يتناولها كالتالي:-