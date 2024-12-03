نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملك التفتيح الخرافي .. كريم النشا والنعناع بياض مع انتعاش يساوي بشرة متألقة دائماً في المقال التالي

كتب محمد سعد – كريم النشا والنعناع، من أقوي الكريمات الطبيعية التي تعطي بياض رهيب للبشرة، كما أن النعناع يعمل على انتعاش البشرة، وهو منظف قوي للمسامات الواسعة، ويعمل على تقليصها مع الاستخدام، كما يعمل على شد تجاعيد الوجه بشكل قوي، كما أننا في فصل الشتاء نحتاج دائماً إلي ترطيب البشرة جيداً، وهذا الكريم رائع جداً في الترطيب بفضل بعض الزيوت المضافة له، يعني بالمختصر وحش التفتيح والترطيب الخرافي معنا اليوم، ومن خلال هذا المقال سوف نستعرض معكم الكريم بمكوناته وطريقة تحضيره واستخدام كمان.

مكونات كريم النشا والنعناع

لدينا مكونات الكريم بمكونات بسيطة وسهلة ومتوافرة بشكل كبير:

ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من زيت الورد.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

اوراق النعناع الأخضر.

كوب من الماء.

نصف كوب من ماء الورد.

طريقة تحضير الكريم الرائع

سوف نتعلم مع بعض تحضير الكريم بكل سهولة وبساطة ونتائج بإذن الله مرضية:

نحضر الخلاط الكهربائي، ونضع فيها اوراق النعناع بعد غسلها جيداً. نقوم بإضافة كوب الماء وماء الورد، ونخفق المكونات جيداً مع بعضها. بعد ذلك يصفي المكون جيداً، بواسطة مصفاة صغيرة. نقوم بوضع العصير في وعاء، ونضع عليه النشا ونقلب جيداً. يرفع الوعاء على نار هادئة مع التحريك، حتى نحصل على قوام كريمي. نضع الكريم في طبق حتي يبرد تماماً، قبل اضافه أي من المكونات المتبقية. يوضع البيكنج بودر وعصير الليمون ونقلب جيداً. نضيف الزيوت مع التحريك المستمر، حتى يمتزج الزيت مع المكونات. نضع الكريم في علبة لسهولة استخدام في أي وقت.

طريقة استخدام الكريم لنتائج مذهلة

بعد ما قومنا بتحضير الكريم في الفقرة السابقة الأن معنا كيفية استخدامه على البشرة: